So ist der Fahrplan zur harten Sozialhilfe-Reform

Plakolm: „Das geht sich nicht mehr aus!“

„Derzeit geben wir Milliarden für die Mindestsicherung und Sozialhilfe aus. Viel zu oft für Menschen, die in ihrem Leben keinen Cent in unser Sozialsystem einbezahlt haben, die unsere Sozialleistungen als bequemen Ersatz für ein Einkommen sehen und die gar nicht vorhaben, sich und ihre Familie selbst zu erhalten. Das geht sich einfach nicht mehr aus“, erklärt Plakolm. Die neue Sozialhilfe müsse gerecht und unmissverständlich sein.