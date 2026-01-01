Vorteilswelt
Wovon so viele träumen

Wie 3 Österreicher:innen es schafften, abzunehmen

Leben
01.01.2026 00:01
Bezahlte Anzeige
Minus 92 Kilo: Drei Menschen, ein gemeinsamer Weg zum Wohlfühlgewicht – und 2026 startet für sie ...
Minus 92 Kilo: Drei Menschen, ein gemeinsamer Weg zum Wohlfühlgewicht – und 2026 startet für sie völlig neu.(Bild: Easylife)

Mehr Energie, weniger Gewicht, endlich wieder wohlfühlen – das steht ganz oben auf der Liste der Neujahrsvorsätze. Doch zwischen Wunsch und Realität liegt oft ein weiter Weg. Drei Menschen aus Österreich zeigen, dass Veränderung möglich ist, egal mit welchem Alter, Alltag oder gesundheitlichen Herausforderungen.

Ihre Geschichten beginnen unterschiedlich – doch sie enden alle gleich: mit einem attraktiven Körper und einem leichteren, gesünderen Leben.

„Tränen beim Anblick der Bilder“ – Neue Lebensqualität für Monika Holasek
Die bevorstehende Hüft-OP machte Monika Holasek klar, dass sie nachhaltig abnehmen musste. Der Erfolg ihres Mannes brachte die 58-Jährige aus Grunddorf (NÖ) zu easylife St. Pölten – und schon im ersten Monat verlor sie acht Kilo, nach 19 Wochen unglaubliche 31. Ganz ohne Workouts und Magenknurren.

Heute mit Kleidergröße 46 statt 54. Die OP? Ihr begegnet Monika Holasek nun mit einem völlig ...
Heute mit Kleidergröße 46 statt 54. Die OP? Ihr begegnet Monika Holasek nun mit einem völlig neuen Körpergefühl.(Bild: Easylife)
Zitat Icon

„Ich hatte nie Hunger, die Rezepte waren überraschend einfach, abwechslungsreich und schmackhaft“,

schwärmt Monika Holasek (58).

Unerwartet wertvoll wurden für sie die Gespräche an der Kaffeebar: „Mit Gleichgesinnten zu reden hat gutgetan.“ Ihr emotionalster Moment? „Beim Vorher-Nachher-Vergleich liefen mir die Tränen. Ich konnte kaum glauben, was ich erreicht habe“, verrät die 58-Jährige.

„Hätte nicht besser abnehmen können“ – Friedrich Schreilechner nun pensionsfit
Die näherkommende Pension weckte bei Friedrich Schreilechner aus Hallein (Salzburg) den Wunsch, gesünder in diesen Lebensabschnitt zu starten. Nach etlichen Fehlversuchen fand der 57-Jährige bei easylife neue Hoffnung: „Endlich hatte ich das Gefühl, dass es funktionieren könnte.“ Und tatsächlich, die Kilos purzelten diesmal ohne Einschränkungen, erzählt er:

„Vier Kleidergrößen schlanker und spürbar gesünder blicke ich der Pension gelassen entgegen“, so ...
„Vier Kleidergrößen schlanker und spürbar gesünder blicke ich der Pension gelassen entgegen“, so Friedrich Schreilechner.(Bild: Easylife)
Zitat Icon

„Ich hätte nie gedacht, dass Abnehmen so unkompliziert und genussvoll sein kann.“

Friedrich Schreilechner (57)

In nur 16 Wochen verlor er 70 Zentimeter Umfang. Sein Anteil an viszeralem Fett sank um ein Drittel, Blutdruckmedikamente sind nicht mehr nötig, Magenschutz drastisch reduziert, Atemaussetzer und Schmerzen gingen zurück. „Unglaublich, wie schnell das ging“, schwärmt der 57-Jährige.

„Auch nachts durfte ich essen“ – Neustart trotz Schichtdienst für Annette Kraus
Als ihr Gewicht den Höchststand erreichte, wusste Annette Simone Kraus aus Kapfenberg (Steiermark), dass sich etwas ändern musste. Doch mit unregelmäßigen Schichtdiensten als diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester schien Abnehmen unmöglich. Erst der Tipp eines Bekannten führte sie zu easylife – und veränderte alles. 

„Ich fühle mich attraktiv und bin stolz auf meine neue sportliche Leistung“, sagt die ...
„Ich fühle mich attraktiv und bin stolz auf meine neue sportliche Leistung“, sagt die 50-Jährige.(Bild: Easylife)
Zitat Icon

„Dass ich auch im Nachdienst essen durfte, war völlig neu“,

berichtet Annette Simone Kraus (50).

In 20 Wochen verlor sie unglaubliche 25 Kilo dank Stoffwechseltherapie. Denn die Analyse im ersten Beratungsgespräch zeigte, dass der Stoffwechsel der 50-jährigen Steirerin einer weit älteren Person entsprach – zu Beginn einer 64-Jährigen, am Ende einer 44-Jährigen. „Dank echter Hilfe habe ich meinen Wohlfühlkörper gefunden“, erzählt sie.

Erfolgsschlüssel: Stoffwechseltherapie & einzigartige Betreuung
Allein 2025 nahmen easylife-Teilnehmer gemeinsam beeindruckende 36 Tonnen ab und haben hier ihr Wohlfühlgewicht gefunden. Viele sagen heute: „Erst hier habe ich meinen Weg zum Wohlfühlgewicht gefunden.“ Monika Holasek, Friedrich Schreilechner und Annette Simone Kraus können das bestätigen: mit easylife wird deutlich, welche Veränderung möglich ist, wenn der Stoffwechsel im Mittelpunkt steht – unterstützt von einer Betreuung, die österreichweit einzigartig ist.

Mit der Gratis-Figuranalyse erfahren, warum das Abnehmen bisher scheiterte und wie schnell es ...
Mit der Gratis-Figuranalyse erfahren, warum das Abnehmen bisher scheiterte und wie schnell es mit easylife gelingt.(Bild: Easylife)

Wie easylife funktioniert – und warum so viele damit abnehmen
Seit über 20 Jahren setzt easylife auf eine fundierte Stoffwechseltherapie, die die Fettverbrennung effektiv ankurbelt. So schmelzen hartnäckige Kilos und Pölsterchen an Beinen oder Po und schädliches Bauchfett – ohne Muskelverlust. Der große Vorteil: Man erhält ein frisches Aussehen, harmonische Proportionen und vitales Körpergefühl.

Bei easylife gibt es:

  • kein Hungern,
  • keinen Sportzwang und 
  • keine fragwürdigen Supplements

Stattdessen: leckere Rezepte, tägliche Motivation und Inspiration über die easy-App und persönliche Begleitung – inklusive ärztlicher Betreuung. Langfristige Gewichtsstabilität unterstützt die kostenlose Nachsorge, die allen Teilnehmern zur Verfügung steht.

Jetzt Gratis-Figuranalyse sichern, dann erfolgreich abnehmen
Bis 13. Februar können Sie erfahren, warum Ihre Abnehmversuche bisher scheiterten und wie schnell Sie mit easylife Ihr Wohlfühlgewicht erreichen. Bei der Gratis-Figuranalyse – jetzt sichern und unverbindlich von den Abnehmprofis beraten lassen. Mehr Informationen unter www.easylife.at.

