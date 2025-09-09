Gesundheitshotline wird ausgebaut – aber langsam

Eine Diagnose, die man in der Landes- wie in der Bundespolitik ernst nimmt. „Der Druck, den die Ärzte verspüren ist nachvollziehbar“, erklärt Königsberger-Ludwig. Es freue sie, dass Länder wie die Steiermark „mutig vorangehen“. Denn es brauche eine gemeinsame Kraftanstrengung: „Länder, Sozialversicherung und Bund müssen hier an einem Strang ziehen“, meint sie. Eben weil es noch viel zu tun gibt, soll es keine Schnellschüsse geben. Erst bis Ende des Jahres 2026, heißt es dazu mittlerweile auf Anfrage, sollen einheitliche Standards geschaffen werden.