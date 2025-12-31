Fataler Unfall in Rom
Mann (60) sprengt sich Hand weg und verblutet
In einem Randbezirk von Rom ist zu Silvester ein Mann ums Leben gekommen – er soll sich mit einem Böller die Hand weggesprengt haben und verblutet sein, berichten Einsatzkräfte.
Nach Angaben der Rettungskräfte erlitt der Mann schwerste Verletzungen an Gesicht, Oberkörper und einer Hand, die regelrecht zerfetzt worden sei. Der Mann verlor demnach viel Blut und starb noch vor Ort. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.
In der italienischen Hauptstadt gilt vom letzten Tag des Jahres bis zum 7. Jänner ein Verbot für Feuerwerk und Silvesterböller. Dieses wird in vielen Gegenden Roms rund um Silvester allerdings nicht konsequent eingehalten.
Bei dem Opfer handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen um die 60 Jahre alten Mann moldauischer Herkunft. Er hantierte demnach selbst mit dem Feuerwerkskörper, als es zur Detonation kam. Die Explosion beschädigte auch die Scheiben einiger geparkter Autos.
Weitere Verletzte gab es nicht. Die Behörden prüfen nun die Art des Böllers sowie die Ursache der vermutlich verfrühten Explosion.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.