Auto krachte in Lkw: Unfall forderte zwei Tote

Ein Horrorunfall am Montagabend in Tirol forderte zwei Tote! Ein 17-Jähriger krachte mit seinem Pkw auf der Reschenstraße bei Prutz (Bezirk Landeck) frontal in einen Lkw. Für den jungen Lenker und seinen 18-jährigen Beifahrer kam jede Hilfe zu spät, sie starben an der Unfallstelle.
Der 17-Jährige war am Montag gegen 21 Uhr auf der B180 Richtung Richtung Landeck unterwegs, als er plötzlich am Ende einer langgezogenen Linkskurve im Gemeindegebiet von Prutz ins Schleudern geriet. Das Fahrzeug geriet auf die Gegenfahrbahn, prallte gegen eine entgegenkommende Zugmaschine und kam am rechten Fahrbahnrand entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand.
Reanimationsmaßnahmen leider erfolglos
Ersthelfer und ein Notarztteam versuchten unmittelbar nach dem Unfall den 17-Jährigen und seinen 18-jährigen Beifahrer zu reanimieren, doch beide starben noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer, ein 50-jähriger Österreicher, erlitt leichte Verletzungen.
Reschenstraße stundenlang gesperrt
„Am Pkw entstand Totalschaden, der Lkw wurde erheblich beschädigt“, heißt es seitens der Polizei. Die Reschenstraße war von 21 Uhr bis 0.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet. Im Einsatz standen neun Rettungssanitäter, insgesamt 52 Feuerwehrleute und sechs Polizeistreifen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.