Auto krachte in Lkw: Unfall forderte zwei Tote

Der 17-Jährige war am Montag gegen 21 Uhr auf der B180 Richtung Richtung Landeck unterwegs, als er plötzlich am Ende einer langgezogenen Linkskurve im Gemeindegebiet von Prutz ins Schleudern geriet. Das Fahrzeug geriet auf die Gegenfahrbahn, prallte gegen eine entgegenkommende Zugmaschine und kam am rechten Fahrbahnrand entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand.