„Krone“-Gastkommentar

Gold und Silber: 2025 war ein glanzvolles Jahr

Kolumnen
31.12.2025 20:00
Christian Baha ist Börsenexperte und gründete 1993 den ersten Börsen-Terminal Österreichs, der ...
Christian Baha ist Börsenexperte und gründete 1993 den ersten Börsen-Terminal Österreichs, der Daten in Echtzeit liefert. 1996 etablierte er den weltweit ersten Hedge-Fonds für Privatanleger. Baha verfolgte stets die Vision, Fonds für Vermögende auch kleineren Anlegern zugänglich zu machen.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Alles Gute für das neue Jahr wünsche ich Ihnen und uns allen angesichts der großen Herausforderungen. Mehr noch hoffe ich, dass Sie bereits 2025 vom Guten profitieren konnten, indem Sie meinen Investmentempfehlungen gefolgt sind. Seit Jahren, insbesondere zum letzten Jahreswechsel, war Silber mein besonderer Geheimtipp. Wer investiert hat, darf sich über einen Jahresgewinn von 165 Prozent freuen.

Mein zweiter, seit den 1990er-Jahren kontinuierlicher Rat ist Gold. Auch hier ließen sich trotz bereits starker Vorjahre in den letzten 12 Monaten nochmals 66 Prozent erzielen. Für Freunde edler Metalle war 2025 außergewöhnlich glanzvoll.

Auch Aktien legten überdurchschnittlich zu: Mit einem weltweit ausgewogenen Aktien-Portfolio ließen sich 20 Prozent Gewinn erzielen. Als besonders positiver Ausreißer erwies sich die Wiener Börse, die ein Plus von 44 Prozent verbuchte und damit etwa doppelt so stark wie der europäische Durchschnitt performte. Konservative Anleger kamen mit Staatsanleihen auf knapp 3 Prozent Zuwachs und konnten damit die Inflation nicht ausgleichen. Bitcoin legte 2025 eine Verschnaufpause ein, was eher beruhigend wirkt. Mit einem Minus von 6 Prozent blieb der Wert weitgehend erhalten.

De facto hat sich eine breite Streuung mit Schwerpunkt auf Edelmetalle bewährt – als zentraler Baustein für jedes All-Wetter-Portfolio. Gold und Silber haben ihren Wert seit über 2000 Jahren bewahrt. Was 2026 glänzt, lesen Sie am Sonntag.

Porträt von Christian Baha
Christian Baha
