Gold und Silber: 2025 war ein glanzvolles Jahr

Auch Aktien legten überdurchschnittlich zu: Mit einem weltweit ausgewogenen Aktien-Portfolio ließen sich 20 Prozent Gewinn erzielen. Als besonders positiver Ausreißer erwies sich die Wiener Börse, die ein Plus von 44 Prozent verbuchte und damit etwa doppelt so stark wie der europäische Durchschnitt performte. Konservative Anleger kamen mit Staatsanleihen auf knapp 3 Prozent Zuwachs und konnten damit die Inflation nicht ausgleichen. Bitcoin legte 2025 eine Verschnaufpause ein, was eher beruhigend wirkt. Mit einem Minus von 6 Prozent blieb der Wert weitgehend erhalten.