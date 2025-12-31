Grünwidl: „Nicht Österreicher gegen Ausländer“

Stephansdom ist „Stein gewordenes Hoffnungszeichen“

Zuversicht schenke ihm auch der Blick in die Geschichte. So traurig etwa der Brand des Stephansdomes vor 80 Jahren gewesen sei, so sehr zeuge der „gemeinsame Kraftakt“ aller Österreicherinnen und Österreicher zum Wiederaufbau davon, was alles möglich ist, wenn man gemeinsam anpacke. „Für mich ist der wiederaufgebaute Stephansdom ein Stein gewordenes Hoffnungszeichen für das Miteinander und auch für den Glauben der Menschen in Österreich.“ Dieser wiederaufgebaute Dom zeige, „was möglich ist, wenn viele sich von einer gemeinsamen Vision leiten lassen und dazu auch einen Beitrag leisten wollen.“