Zäher Verhandlungsstart zu Gehältern der Beamten

Unter angespannter Stimmung sind Dienstagmittag die Beamtengehaltsverhandlungen gestartet. Die Regierung will angesichts der Budgetnot die bereits beschlossene Gehaltsanpassung für 2026 wieder aufschnüren, Kanzler Christian Stocker auch dadurch die Lohn-Preis-Spirale der letzten Jahre brechen. Die schwierige Situation hat ihre Wurzel im Vorjahr, als die Gewerkschaft für 2025 einen Abschluss von 3,5 Prozent und damit 0,3 Prozentpunkte unter der Teuerung billigte, sich dafür aber gesetzlich zusichern ließ, dass dieser Verlust kommendes Jahr wieder aufgeholt wird.