SO stellte man sich in den 90ern unsere Welt vor!

Es kann nur besser werden: Ein Sinnspruch, der angesichts aktueller Krisen zum Jahreswechsel sicher zutrifft. In den 1990er-Jahren blickte man (zu) optimistisch auf die heutige Welt. Wir zeigen, was bis 2025 bereits eintraf und in welcher Hinsicht wir zumindest auf 2026 vertrösten müssen.