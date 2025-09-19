Stadtgärtnerei stellt Selbstbedienung ein

Eine neue Vorgabe des Finanzministeriums sieht seit Neuestem eine „verpflichtende elektronische Zahlungsmöglichkeit bei unbedienten Verkaufsstellen“ vor. Die allerdings gibt es bei der Stadtgärtnerei im Feldkircher Ortsteil Nofels nicht – für die Nachrüstung fehlt schlicht das Geld: „Die neuen Anforderungen lassen sich nicht ohne erheblichen technischen und organisatorischen Aufwand umsetzen“, ließen die Verantwortlichen der Montfortstadt wissen – und trafen eine ganz pragmatische Entscheidung: Die Selbstbedienung wurde per sofort eingestellt!