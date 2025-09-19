Die neuen Spielregeln in der Feldkircher Stadtgärtnerei haben die Kunden nicht etwa Dieben oder Vandalen zu verdanken, die außerhalb der Geschäftszeiten Waren geklaut oder zerstört hätten – vielmehr sind die Zuständigen des Bundesministeriums für Finanzen dafür verantwortlich.
Eine neue Vorgabe des Finanzministeriums sieht seit Neuestem eine „verpflichtende elektronische Zahlungsmöglichkeit bei unbedienten Verkaufsstellen“ vor. Die allerdings gibt es bei der Stadtgärtnerei im Feldkircher Ortsteil Nofels nicht – für die Nachrüstung fehlt schlicht das Geld: „Die neuen Anforderungen lassen sich nicht ohne erheblichen technischen und organisatorischen Aufwand umsetzen“, ließen die Verantwortlichen der Montfortstadt wissen – und trafen eine ganz pragmatische Entscheidung: Die Selbstbedienung wurde per sofort eingestellt!
Nichts mehr ist es also mit dem Rund-um-die-Uhr-Einkaufen bei der Stadtgärtnerei in Nofels. Die Frühlings- und Herbstblumen, Gemüsesetzlinge sowie Gartenerde und Sträucher könnten aber weiter innerhalb der Geschäftszeiten erworben werden, betonen Vertreter der Stadt.
