In Stripfing soll endlich der erste Sieg her

Gegner auf Augenhöhe

Jetzt soll es aber anders werden. Auch, weil die Gegner anders werden. Die heißen jetzt der Reihe nach Stripfing, Austria Salzburg und Sturm II und liegen allesamt im hinteren Tabellendrittel. „Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Das sind Vereine auf Augenhöhe. Gegen die wollen wir gewinnen“, stellt der belgische Trainer klar. Der sehr zuversichtlich in das heutige Duell mit den Niederösterreichern geht, die ebenfalls noch auf den ersten Saisonsieg warten. „Die Stimmung ist super. Die Spieler sind optimistisch und es ist ihnen bewusst, was zu tun ist. Sie wissen, dass nicht viel fehlt“, sagt van Acker.