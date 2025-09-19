Vorteilswelt
Für SW Bregenz

In Stripfing soll endlich der erste Sieg her

Vorarlberg
19.09.2025 09:55
Im letzten Duell im April unterlag Bregenz (links im Bild Nicolas Rossi) Stripfing mit 1:3.
Im letzten Duell im April unterlag Bregenz (links im Bild Nicolas Rossi) Stripfing mit 1:3.

In der zweiten Liga warten die Bregenzer immer noch auf ersten Sieg. Heute (18) in Stripfing gibt es keine Ausreden mehr, sagt Coach van Acker. Nach einem harten Programm zum Auftakt kommen nun Gegner auf Augenhöhe für die Festspielstädter.

0 Kommentare

Das ist schon hart. Wir hatten viele gute Spiele aber noch keinen Sieg“, sagt SW Bregenz-Coach Regi van Acker, der mit seiner Mannschaft nach sechs Spieltagen zwar schon vier Remis erkämpfte, aufgrund der drei Punkte Abzug aber immer noch am Tabellenende liegt. „Man darf auch nicht vergessen, dass wir schon die zwei Top-Teams der Liga als Gegner hatten, einfach war unsere Auslosung nicht“, stellt Van Acker klar. Am letzten Spieltag gastierten die Festspielstädter bei der Admira, waren dort dem Sieg sehr nah – kassierten aber in der 87. Minute noch den 2:2-Ausgleich.

Gegner auf Augenhöhe
Jetzt soll es aber anders werden. Auch, weil die Gegner anders werden. Die heißen jetzt der Reihe nach Stripfing, Austria Salzburg und Sturm II und liegen allesamt im hinteren Tabellendrittel. „Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Das sind Vereine auf Augenhöhe. Gegen die wollen wir gewinnen“, stellt der belgische Trainer klar. Der sehr zuversichtlich in das heutige Duell mit den Niederösterreichern geht, die ebenfalls noch auf den ersten Saisonsieg warten. „Die Stimmung ist super. Die Spieler sind optimistisch und es ist ihnen bewusst, was zu tun ist. Sie wissen, dass nicht viel fehlt“, sagt van Acker.

Auf Topscorer Daniel Nussbaumer (r.) müssen die Bregenzer weiter verzichten.
Auf Topscorer Daniel Nussbaumer (r.) müssen die Bregenzer weiter verzichten.

Der Kader wird sich gegenüber dem Spiel gegen die Admira kaum verändern. Verteidiger Sebastian Dirnberger kehrt zurück, Stürmer Daniel Nussbaumer kann nach Knieproblemen erst nächste Woche wieder ins Training einsteigen, Jan Stefanon fehlt krankheitsbedingt.

Porträt von Dominik Omerzell
Dominik Omerzell
Vorarlberg
