Wörthersee-Gemeinde entsetzt über Bankschließung

Kunden laufen gegen die geplante Schließung der Sparkasse-Filiale in Krumpendorf in Kärnten Sturm. Auch Versuche der Gemeinde selbst, die Bank umzustimmen, blieben ohne Erfolg.
Nach der Schließung der Filiale der Kärntner Sparkasse in Krumpendorf stellte die Bank für ihre Kunden einen eigenen Selbstbedienungscontainer auf. Damit konnten auch Kunden leben und waren froh, dass man wenigstens selbst noch seine Bankgeschäfte in der Gemeinde abwickeln konnte. Doch damit soll nun auch Schluss sein: Mit kommendem Montag, 22. September, wird der Container geschlossen.
Kunden versuchen, Bank umzustimmen
„Die Kärntner Sparkasse präsentiert ihre Erfolgsgeschichte am Neuen Platz. Eine Erfolgsgeschichte, an der auch die Erträge von den bis zu sechzig Jahre langen Kunden der ehemaligen Sparkasse in Krumpendorf ihren Beitrag leisteten“, heißt es in einem Schreiben zahlreicher Kunden. Denn die Filiale sei für die älteren Bewohner der Gemeinde besonders wichtig und die einzige Möglichkeit, ihre Bankgeschäfte abzuwickeln.
Auch Bürgermeister Gernot Bürger versuchte, die Bank umzustimmen und den Container in der Gemeinde zu belassen – aber ohne Erfolg.
Es ist sehr schade für unsere Gemeinde.
Gernot Bürger, Bürgermeister von Krumpendorf
„Unsere Entscheidung, den SB-Standort in Krumpendorf zu schließen, basiert auf dem klaren Ziel, unseren Kundinnen und Kunden nicht nur modernen Service, sondern vor allem persönliche Beratung auf höchster Stufe zu bieten. Deshalb setzen wir verstärkt auf unsere Filialen, die neben nachhaltiger und moderner Architektur, umfassende Service- und Beratungsangebote bieten“, heißt es seitens der Kärntner Sparkasse. Und damit ist das Schicksal des Containers scheinbar besiegelt.
