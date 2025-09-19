Wörthersee-Gemeinde entsetzt über Bankschließung

Nach der Schließung der Filiale der Kärntner Sparkasse in Krumpendorf stellte die Bank für ihre Kunden einen eigenen Selbstbedienungscontainer auf. Damit konnten auch Kunden leben und waren froh, dass man wenigstens selbst noch seine Bankgeschäfte in der Gemeinde abwickeln konnte. Doch damit soll nun auch Schluss sein: Mit kommendem Montag, 22. September, wird der Container geschlossen.