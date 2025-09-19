Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kunden laufen Sturm

Wörthersee-Gemeinde entsetzt über Bankschließung

Kärnten
19.09.2025 10:01
Für viele Krumpendorfer war der Bank-Container die einzige Möglichkeit, Geschäfte abzuwickeln.
Für viele Krumpendorfer war der Bank-Container die einzige Möglichkeit, Geschäfte abzuwickeln.(Bild: Wassermann Kerstin)

Kunden laufen gegen die geplante Schließung der Sparkasse-Filiale in Krumpendorf in Kärnten Sturm. Auch Versuche der Gemeinde selbst, die Bank umzustimmen, blieben ohne Erfolg.

0 Kommentare

Nach der Schließung der Filiale der Kärntner Sparkasse in Krumpendorf stellte die Bank für ihre Kunden einen eigenen Selbstbedienungscontainer auf. Damit konnten auch Kunden leben und waren froh, dass man wenigstens selbst noch seine Bankgeschäfte in der Gemeinde abwickeln konnte. Doch damit soll nun auch Schluss sein: Mit kommendem Montag, 22. September, wird der Container geschlossen.

Kunden versuchen, Bank umzustimmen
„Die Kärntner Sparkasse präsentiert ihre Erfolgsgeschichte am Neuen Platz. Eine Erfolgsgeschichte, an der auch die Erträge von den bis zu sechzig Jahre langen Kunden der ehemaligen Sparkasse in Krumpendorf ihren Beitrag leisteten“, heißt es in einem Schreiben zahlreicher Kunden. Denn die Filiale sei für die älteren Bewohner der Gemeinde besonders wichtig und die einzige Möglichkeit, ihre Bankgeschäfte abzuwickeln.

Auch Bürgermeister Gernot Bürger versuchte, die Bank umzustimmen und den Container in der Gemeinde zu belassen – aber ohne Erfolg.

Zitat Icon

Es ist sehr schade für unsere Gemeinde.

Gernot Bürger, Bürgermeister von Krumpendorf

„Unsere Entscheidung, den SB-Standort in Krumpendorf zu schließen, basiert auf dem klaren Ziel, unseren Kundinnen und Kunden nicht nur modernen Service, sondern vor allem persönliche Beratung auf höchster Stufe zu bieten. Deshalb setzen wir verstärkt auf unsere Filialen, die neben nachhaltiger und moderner Architektur, umfassende Service- und Beratungsangebote bieten“, heißt es seitens der Kärntner Sparkasse. Und damit ist das Schicksal des Containers scheinbar besiegelt.

Porträt von Marcel Tratnik
Marcel Tratnik
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
242.649 mal gelesen
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
137.822 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
134.460 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1616 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1244 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1032 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Kärnten
Kunden laufen Sturm
Wörthersee-Gemeinde entsetzt über Bankschließung
In Grazer Klinik
Stromschlag auf ÖBB-Zug: Bursch erlag Verletzungen
Wurde verurteilt
Eine Straftat kostete KAC-Gegner den NHL-Traum
Krone Plus Logo
Nach neuem Gesetz
Gemeinden werden mit Anfragen regelrecht geflutet
„Krone“-Kommentar
Einer zeigt, wie Politiker auch sein können
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf