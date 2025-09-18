Bürgermeister löschte Feuer in Vandanser Kirche

Der Bürgermeister von Vandans im Bezirk Bludenz hat am Mittwoch ein Feuer in der Friedhofskirche des Ortes gelöscht. Eine 37-Jährige hatte dort mehrere Kerzen angezündet und dann Desinfektionsmittel darüber gegossen. Aus der Stichflamme entwickelte sich ein Brand. Diesen erstickte der Bürgermeister, der sich zufällig im Nebenraum aufhielt, noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher, teilte die Polizei mit.