Bürgermeister löschte Feuer in Vandanser Kirche

Der Bürgermeister von Vandans im Bezirk Bludenz hat am Mittwoch ein Feuer in der Friedhofskirche des Ortes gelöscht. Eine 37-Jährige hatte dort mehrere Kerzen angezündet und dann Desinfektionsmittel darüber gegossen. Aus der Stichflamme entwickelte sich ein Brand. Diesen erstickte der Bürgermeister, der sich zufällig im Nebenraum aufhielt, noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher, teilte die Polizei mit.
In der Kirche entstand Sachschaden in vorerst unbekannter Höhe, beschädigt wurden ein Tisch und eine Wand im Altarraum. Die Frau erlitt leichte Verbrennungen an den Fingern und wurde zur weiteren Betreuung ins Landesnervenkrankenhaus Rankweil gebracht. Man habe Ermittlungen zu Hintergründen und ihrem Motiv aufgenommen, erklärte die Polizei.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.