Nach Vollbremsung: Biker stürzt Abhang hinunter

Auf der Laternserstraße Richtung Furkajoch ereignete sich am Dienstagnachmittag ein schwerer Unfall, bei dem ein 18-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde.
Nach ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen kam dem jungen Mann in einer leichten Linkskurve ein Fahrzeug entgegen. Daraufhin leitete er eine Vollbremsung ein. Er verlor die Kontrolle über sein Bike, stürzte, schlitterte über die Fahrbahn und fiel über einen etwa 15 Meter steil abfallenden Hang.
Der Verletzte wurde von den alarmierten First Respondern aus Laterns und dem Notarzt des Rettungshubschraubers medizinisch erstversorgt. Nach der Bergung wurde der Motorradlenker er zur stationären Behandlung ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.
Laternserstraße für eine Stunde gesperrt
Das beschädigte Motorrad wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Laterns geborgen. Für die Dauer des Rettungs- und Bergeinsatzes musste die Laternserstraße für rund eine Stunde komplett gesperrt werden.
Am Einsatz waren zwei First Responder, drei Mitglieder des Samariterbundes, die Crew des Notarzthubschraubers Christophorus 8, 14 Mann der Bergrettung Rankweil, 15 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Laterns sowie eine Streife der Polizei Rankweil beteiligt.
