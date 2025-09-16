Motorradhersteller KTM bekommt neue Finanz-Chefin

Die ehemalige AT&S-Vorständin Petra Preining ist ab sofort neue Finanzvorständin der KTM-Mutter Pierer Mobility und der KTM AG. Der Innviertler Motorradhersteller wurde nach seiner Pleite im Vorjahr, wie berichtet, von der indischen Bajaj-Gruppe gerettet.
Die Bestellung von Preining bis 31. Dezember 2028 sei dem Beschluss des Aufsichtsrats gefolgt, den Vorstand, um diese Position zu erweitern, teilte das Unternehmen mit. Preining übernimmt die Bereiche Accounting, Tax, Treasury, Controlling, Riskmanagement, Investor Relations und IT. Von 2022 bis August 2025 war sie AT&S-Finanzvorständin, davor in gleicher Position bei der Semperit AG Holding. In früheren Jahren war Preining beruflich bei der B&C-Gruppe, Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH, Kraft Foods und Unilever aktiv.
„Erfahrene und starke Persönlichkeit“
„Nach einer herausfordernden Phase aufgrund der Sanierungsverfahren in der KTM AG freuen wir uns sehr, eine erfahrene und starke Persönlichkeit für die Position des CFO gewonnen zu haben“, kommentierte Pierer-Mobility-Chef Gottfried Neumeister die Personalia. Die CFO-Berufung sei „ein konsequenter Schritt, um unsere Organisation zukunftsfähig aufzustellen“.
Durchaus bemerkenswert ist vor dem Hintergrund des steigenden Einflusses von Bajaj – die indische Gruppe stieg in Folge der Pleite bei KTM ein – die „österreichische“ Besetzung des Postens der Finanzvorständin.
