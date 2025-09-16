Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erfahrene Managerin

Motorradhersteller KTM bekommt neue Finanz-Chefin

Oberösterreich
16.09.2025 10:30
Das Produktionswerk in Mattighofen läuft nach einer Unterbrechung wieder lückenlos.
Das Produktionswerk in Mattighofen läuft nach einer Unterbrechung wieder lückenlos.(Bild: APA/MANFRED FESL)

Die ehemalige AT&S-Vorständin Petra Preining ist ab sofort neue Finanzvorständin der KTM-Mutter Pierer Mobility und der KTM AG. Der Innviertler Motorradhersteller wurde nach seiner Pleite im Vorjahr, wie berichtet, von der indischen Bajaj-Gruppe gerettet.

0 Kommentare

Die Bestellung von Preining bis 31. Dezember 2028 sei dem Beschluss des Aufsichtsrats gefolgt, den Vorstand, um diese Position zu erweitern, teilte das Unternehmen mit. Preining übernimmt die Bereiche Accounting, Tax, Treasury, Controlling, Riskmanagement, Investor Relations und IT. Von 2022 bis August 2025 war sie AT&S-Finanzvorständin, davor in gleicher Position bei der Semperit AG Holding. In früheren Jahren war Preining beruflich bei der B&C-Gruppe, Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH, Kraft Foods und Unilever aktiv.

„Erfahrene und starke Persönlichkeit“
„Nach einer herausfordernden Phase aufgrund der Sanierungsverfahren in der KTM AG freuen wir uns sehr, eine erfahrene und starke Persönlichkeit für die Position des CFO gewonnen zu haben“, kommentierte Pierer-Mobility-Chef Gottfried Neumeister die Personalia. Die CFO-Berufung sei „ein konsequenter Schritt, um unsere Organisation zukunftsfähig aufzustellen“.

Lesen Sie auch:
Bei KTM in Mattighofen wurde die Produktion wieder hochgefahren – danke einer ...
„Europa ist tot“
KTM-Produktion bald in Indien statt im Innviertel?
03.09.2025
Trotz Umsatzeinbruch
KTM-Mutter schrieb 739 Millionen Euro Gewinn
28.08.2025

Durchaus bemerkenswert ist vor dem Hintergrund des steigenden Einflusses von Bajaj – die indische Gruppe stieg in Folge der Pleite bei KTM ein – die „österreichische“ Besetzung des Postens der Finanzvorständin.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.649 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
120.494 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
110.760 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2771 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2258 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2121 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Mehr Oberösterreich
Hoteliers sind sauer
„Habe Online auch schon Kommentare löschen lassen“
Erfahrene Managerin
Motorradhersteller KTM bekommt neue Finanz-Chefin
Mit Video geantwortet
Stadtchef kontert sinnlosem Vandalismus mit Humor
Tötung vorgeworfen
Alle Verfahren gegen Kirchdorfer Arzt eingestellt
In OÖ-Gemeinde
Entscheidung über Google-Rechenzentrum steht bevor
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf