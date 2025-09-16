Motorradhersteller KTM bekommt neue Finanz-Chefin

Die Bestellung von Preining bis 31. Dezember 2028 sei dem Beschluss des Aufsichtsrats gefolgt, den Vorstand, um diese Position zu erweitern, teilte das Unternehmen mit. Preining übernimmt die Bereiche Accounting, Tax, Treasury, Controlling, Riskmanagement, Investor Relations und IT. Von 2022 bis August 2025 war sie AT&S-Finanzvorständin, davor in gleicher Position bei der Semperit AG Holding. In früheren Jahren war Preining beruflich bei der B&C-Gruppe, Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH, Kraft Foods und Unilever aktiv.