KTM-Mutter schrieb 739 Millionen Euro Gewinn

Unter dem Strich blieb ein Periodenergebnis von 739 Millionen Euro, nach einem Verlust von 172 Millionen Euro im Vorjahr. Maßgeblich dafür war ein Restrukturierungsgewinn von 1,187 Milliarden Euro aus den erfolgreich abgeschlossenen Sanierungsverfahren der KTM AG und zweier Tochtergesellschaften. Ein Sanierungsgewinn entsteht immer dann, wenn Schulden im Zuge einer Sanierung erlassen werden. Bei KTM waren das 70 Prozent der angemeldeten Gläubigerforderungen – eben jene 1,187 Milliarden Euro.