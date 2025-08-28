KTM-Mutter schrieb 739 Millionen Euro Gewinn

Die börsennotierte KTM-Mutter Pierer Mobility hat das erste Halbjahr 2025 trotz massiver Umsatzrückgänge mit einem hohen Gewinn abgeschlossen. Der Schuldenstand bleibt dennoch beträchtlich. Die Insolvenz des Innviertler Motorradherstellers war eine der größten Pleiten in der Wirtschaftsgeschichte Oberösterreichs.
Unter dem Strich blieb ein Periodenergebnis von 739 Millionen Euro, nach einem Verlust von 172 Millionen Euro im Vorjahr. Maßgeblich dafür war ein Restrukturierungsgewinn von 1,187 Milliarden Euro aus den erfolgreich abgeschlossenen Sanierungsverfahren der KTM AG und zweier Tochtergesellschaften. Ein Sanierungsgewinn entsteht immer dann, wenn Schulden im Zuge einer Sanierung erlassen werden. Bei KTM waren das 70 Prozent der angemeldeten Gläubigerforderungen – eben jene 1,187 Milliarden Euro.
Das führt zum guten Periodenergebnis – obwohl der Umsatz um knapp 58 Prozent auf 425 Millionen Euro einbrach. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern kletterte von -195 Millionen auf +930 Millionen Euro, das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von -102 Millionen auf knapp über eine Milliarde Euro. Das Eigenkapital war mit 532 Millionen Euro und einer Quote von 27 Prozent wieder positiv.
Die Nettoverschuldung konnte mehr als halbiert werden, bleibt mit 756 Millionen Euro aber in beträchtlicher Höhe. Die Pleite des Motorradherstellers kostete rund 1700 Mitarbeitern den Job, der Personalstand sank binnen Jahresfrist um fast 29 Prozent auf 4.303 Beschäftigte.
Motorradgeschäft dominiert
Das Segment Motorrad erwirtschaftete 87 Prozent des Außenumsatzes. Insgesamt wurden 85.284 Motorräder verkauft, um 42 Prozent weniger als im Vorjahreshalbjahr. Davon entfielen 34.950 Stück auf den Partner Bajaj Auto, wo die Nachfrage in Indien weiter wuchs. Zusätzlich setzten Händler im ersten Halbjahr über 100.000 Motorräder an Endkunden ab. Das Fahrradgeschäft hingegen wird bis Ende 2025 eingestellt, die Marken Husqvarna und GASGAS sollen auslaufen.
Ausblick für 2025 schwach
Für das Gesamtjahr 2025 rechnet Pierer Mobility mit einem Umsatz deutlich unter dem Vorjahr, da die Produktion über Monate stillstand und die Händlerlager weiter abgebaut werden sollen. 2025 werde aufgrund des Sanierungsgewinns dennoch ein deutlich positives Ergebnis ausweisen.
„Dieses Halbjahr war eine der größten Herausforderungen in der Geschichte unseres Unternehmens“, sagte CEO Gottfried Neumeister am Donnerstag. „Mit der Wiederaufnahme der Produktion Ende Juli – ein lang erwarteter Schritt für die gesamte Belegschaft – richten wir den Blick nach vorn und arbeiten konsequent daran, diesen Aufschwung dauerhaft zu sichern.“
