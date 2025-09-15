Mit Motorrad gegen Lkw: Grazer (41) tot

Der Grazer war am Montag gegen 15.45 Uhr auf der südsteirischen Grenzstraße von Kärnten kommend in Richtung Soboth unterwegs. In einem Kreuzungsbereich kam es aus bis dato ungeklärter Ursache zur Kollision mit einem Lkw, der von einem 30-jährigen Kärntner gelenkt wurde. Der Biker krachte in die dritte Achse des Lkw.