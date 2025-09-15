Vorteilswelt
Jede Hilfe kam zu spät

Mit Motorrad gegen Lkw: Grazer (41) tot

Steiermark
15.09.2025 20:42
(Bild: P. Huber)

Schrecklicher Verkehrsunfall Montagnachmittag in der Steiermark: Ein 41-jähriger Grazer krachte mit seinem Motorrad gegen einen Lkw. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Der Grazer war am Montag gegen 15.45 Uhr auf der südsteirischen Grenzstraße von Kärnten kommend in Richtung Soboth unterwegs. In einem Kreuzungsbereich kam es aus bis dato ungeklärter Ursache zur Kollision mit einem Lkw, der von einem 30-jährigen Kärntner gelenkt wurde. Der Biker krachte in die dritte Achse des Lkw.

Trotz sofortiger Versorgung durch Ersthelfer, Rettungskräfte und dem Notarzt gab es für den Grazer keine Rettung mehr, er verstarb noch an Ort und Stelle. Ein durchgeführter Alkotest beim Lkw-Fahrer verlief negativ. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

