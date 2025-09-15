Salzburgs ältestes Bordell wird jetzt zum Hotel

Als „Maison de Plaisir“ – Haus des Vergnügens – ist das Gebäude zwischen der Imbergstraße und der Steingasse weit über die Salzburger Stadtgrenzen hinaus bekannt. Damen verdrehten hier den Herren die Köpfe, gegen Bares wurde Liebe feilgeboten – wenn auch nur auf Zeit. Als die rote Laterne über der Eingangstür für immer ausging, wurde es in den letzten Jahren eher ruhig um das ehemalige Etablissement.