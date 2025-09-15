Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In der Innenstadt

Salzburgs ältestes Bordell wird jetzt zum Hotel

Salzburg
15.09.2025 07:00
Nach jahrelangem Stillstand wird im Bordell wieder fleißig gearbeitet.
Nach jahrelangem Stillstand wird im Bordell wieder fleißig gearbeitet.(Bild: Markus Tschepp)

Im bekannten „Maison de Plaisir“ nächtigen künftig Touristen genau dort, wo über Jahrhunderte die käufliche Liebe Tagesgeschäft war. Dabei fügt die touristische Nutzung dem Traditionshaus nach Gerbereien, Kammmachern und Prostitution ein weiteres Kapitel hinzu.

0 Kommentare

Als „Maison de Plaisir“ – Haus des Vergnügens – ist das Gebäude zwischen der Imbergstraße und der Steingasse weit über die Salzburger Stadtgrenzen hinaus bekannt. Damen verdrehten hier den Herren die Köpfe, gegen Bares wurde Liebe feilgeboten – wenn auch nur auf Zeit. Als die rote Laterne über der Eingangstür für immer ausging, wurde es in den letzten Jahren eher ruhig um das ehemalige Etablissement.

Nun wird das Rotlicht von einem Bauzaun verdeckt. Der Rest des Gebäudes ist in Staubschutzplanen eingewickelt, und statt Prostituierter gehen innerhalb der historischen Wände Bauarbeiter ihrem Handwerk nach.

Bauzäune verdecken das Rotlicht im Eingangsbereich.
Bauzäune verdecken das Rotlicht im Eingangsbereich.(Bild: Markus Tschepp)

Gab es nach dem Kauf im Jahr 2022 noch Gerüchte um ein Kapselhotel mit „Schlafsärgen“, so kommt nun laut Widmungsplan ein Mini-Hotel mit Rezeption und nur einem Zimmer in das schmale Haus, das eine Gesamtfläche von nur 92 Quadratmetern hat.

Im ehemaligen „Maison de Plaisir“ wird hinter Staubschutzplanen kräftig gewerkt.
Im ehemaligen „Maison de Plaisir“ wird hinter Staubschutzplanen kräftig gewerkt.(Bild: Markus Tschepp)

Eine extra Genehmigung braucht es hier nicht, denn: Gewerbe ist Gewerbe, egal ob das „älteste der Welt“ oder moderner Tourismus. Und genau letzterer fügt dem Traditionsgebäude ein weiteres Kapitel der jahrhundertelangen Geschichte hinzu. Ursprünglich wurde zu Mozarts Zeiten Leder verarbeitet, danach wurden Kämme hergestellt, bevor sich der Schwerpunkt komplett in Richtung horizontales Gewerbe verschob.

Lesen Sie auch:
Wer auf eine geförderte Mietwohnung angewiesen ist, muss diese schimmlige Garconniere in Kauf ...
Krone Plus Logo
Schimmel, Dreck & Co.
Die schlimmsten Angebote aus der Miet-Hölle
14.09.2025
In der Führungsriege
Unternehmerfamilie steigt bei der Austria ein
12.09.2025
Aktion in Ex-Bordell
Hausbesetzer waren in Salzburg schon früher aktiv
17.06.2024

Dementsprechend galt das Freudenhaus, in dem bis vor wenigen Jahren noch reger Betrieb herrschte, als das älteste aktive Bordell der Welt. Kurios: Auch heute noch kursieren zahlreiche Bewertungen und Kommentare zum Etablissement im Internet.

Porträt von Manuel Till Bukovics
Manuel Till Bukovics
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
156.227 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
153.068 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
124.952 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3620 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2204 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
1946 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf