Unternehmerfamilie steigt bei der Austria ein

Auch Obmann David Rettenbacher zeigte sich erfreut: „Für uns ist das ein zukunftsweisender Schritt. Er kann uns mit seiner Erfahrung und seinem Knowhow helfen. Was mir gefällt, ist, dass er menschlich passt. Die Austria ist nicht der einfachste Verein, aber er versteht ihn. Das weiß ich. Die violetten Bäume wachsen nicht in den Himmel. Das Ziel ist der Klassenerhalt und das ist schwer genug. Als Verein wollen wir weiterwachsen.“