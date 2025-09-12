Unternehmerfamilie steigt bei der Austria ein

Die Führungsriege von Zweitligist Austria Salzburg wird erweitert. Am Freitagvormittag gaben die Mozartstädter auf einer Pressekonferenz bekannt, dass eine prominente Unternehmerfamilie bei den Violetten einsteigt.
Die Katze ist aus dem Sack!
Die Familie Palfinger steigt mit sofortiger Wirkung in der Führungsriege von Austria Salzburg ein. Hubert Palfinger wird neuer Vizepräsident der Violetten, Sohn David fungiert künftig als Wirtschaftsbeirat beim Zweitlgiisten.
„Mein Sohn ist schuld, dass ich ins Stadion gekommen bin“, erklärte Hubert Palfinger bei einem Pressetermin der Austria am Freitagvormittag. „Die Stimmung vor Ort war einfach gut und das Feuer war spürbar. Das gefällt mir sehr!“
Salzmann: „Wir haben keine Hierarchien“
Präsident Claus Salzmann fragte ihn, ob er unterstützend dabei sein wolle. „Vor zwei Wochen waren wir uns dann einig“, hielt Palfinger fest. Salzmann selbst erklärte: „Hubert ist mir immer sehr positiv entgegengekommen. Mir ist für den Verein sehr wichtig, dass Hubert Palfinger und wir gut zusammenarbeiten. Wir haben bei der Austria keine Hierarchien und ich bin stolz, dass wir da so zusammengefunden haben.“
Auch Obmann David Rettenbacher zeigte sich erfreut: „Für uns ist das ein zukunftsweisender Schritt. Er kann uns mit seiner Erfahrung und seinem Knowhow helfen. Was mir gefällt, ist, dass er menschlich passt. Die Austria ist nicht der einfachste Verein, aber er versteht ihn. Das weiß ich. Die violetten Bäume wachsen nicht in den Himmel. Das Ziel ist der Klassenerhalt und das ist schwer genug. Als Verein wollen wir weiterwachsen.“
