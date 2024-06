Hausbesetzer waren in Salzburg schon früher aktiv

Hirscher-Haus und Russen-Villa

Bereits in den vergangenen Jahren gab es in Salzburg immer wieder kurze Aktionen in ungenutzten Häusern. Im Mai 2022 kam es in einem Haus von Skistar Marcel Hirscher in der Franz-Josef-Straße zur Besetzung. Kurz darauf folgte eine Aktion in einer russischen Oligarchenvilla am Salzburger Atterseeufer.