Lehrlinge, Leistung und Leidenschaft

Erfolg fußt auf Schulen, Betrieben und Jugendlichen

Was sagt uns das? Erstens: Das duale System funktioniert – besser, als manch’ einer vermutet. Sein Erfolg hat drei Säulen: starke Berufsschulen, engagierte Ausbildungsbetriebe und leistungsfreudige Jugendliche. In den Werkstätten, auf Baustellen, in Küchen und Labors wächst eine Generation heran, die anpackt, vorausdenkt und Verantwortung übernimmt. Viele bringen zudem genau das mit, was in einer schnellen Wirtschaft zählt: Lust auf Weiterbildung – vom Spezialkurs bis zum Meister. Diese Mischung liefert die „Exzellenz in der Praxis“, die internationale Jurys überzeugt und die heimischen Betriebe stark macht.