„Das sind Momente, die man nie vergessen wird“

Das war‘s! 44 österreichische Talente haben heute, Freitag, in Dänemark bei der Euroskills 2025 drei harte Wettbewerbstage hinter sich gebracht. Zwischen Erschöpfung und Erleichterung konnten sie sich auf den Jubel der rot-weiß-roten Fans verlassen.
Man kann die Mauern, die Stefan Lanzl im Messecenter Herning in Dänemark gebaut hat, durchaus als kunstvoll bezeichnen: zwei Säulen, ein Kreis in der Mitte, auf einer Zweiten ist sogar ein Vogel aus Ziegelsteinen zu erkennen. Als das Horn erklingt, setzt er den Gehörschutz ab. Die Quetschn spielt, der Fanclub jubelt und klatscht: „Unser Stefan, unser Stefan, hey, hey!“ Eltern, Geschwister, Freundin, Kollegen, Schulfreunde – alle sind sie nach Dänemark angereist, alle tragen sie ein T-Shirt mit seinem Foto.
