„Unbeschreiblich“: Gold für Tiroler bei Berufs-EM

Die Berufs-Europameisterschaften in Herning (Dänemark) waren an Spannung nicht zu überbieten und brachten Tiroler Erfolge. Allen voran glänzte der Sanitär- und Heizungstechniker Johannes Gstrein aus St. Leonhard im Pitztal mit einer Goldmedaille!
Nach drei harten Wettkampftagen reagierte der junge Tiroler emotional, nachdem er die Bühne mit der Goldmedaille verlassen hatte: „Die letzten Sekunden vor der Entscheidung waren ein unbeschreibliches Gefühl – ich war extrem nervös, konnte kaum stillsitzen. Und dann fällt plötzlich mein Name, ich gehe aufs Podium, spüre den Applaus – das ist einfach wunderbar.“
Die vergangenen drei Tage waren extrem hart. Jetzt haben wir den Lohn dafür bekommen.
Goldmedaillengewinner Johannes Gstrein
„Ich weiß noch nicht, wohin die Medaille kommt“
Mit dem Sieg habe er nicht gerechnet, sich eher im Mittelfeld gesehen. „Deshalb ist die Goldmedaille für mich zu 95 Prozent eine Überraschung. Wo sie zu Hause hinkommen wird, weiß ich noch gar nicht, aber natürlich muss es ein Ehrenplatz sein.“ Mit der Familie gefeiert wurde gleich vor Ort - Mama, Papa, Onkel und Tante waren als Daumendrücker in Dänemark dabei. Beschäftigt ist Gstrein bei der Firma Grutsch Technik GmbH in Arzl im Pitztal.
Meisterprüfung bereits erfolgreich absolviert
Seinen beruflichen Weg begann der 23-Jährige im Jahr 2017 mit der Ausbildung zum Installations- und Gebäudetechniker. Mittlerweile hat er nicht nur den Lehrabschluss, sondern auch die Meisterprüfung in Heizungstechnik erfolgreich absolviert. Bei der Grutsch Technik GmbH ist er heute für Servicetätigkeiten im Einsatz, bei denen Präzision und handwerkliches Geschick gefragt sind. Besonders schätzt er an seinem Beruf die Vielseitigkeit und die Möglichkeit, Kundinnen und Kunden direkt zu begeistern. „Alles beginnt mit der Entscheidung, es zu versuchen“ – nach diesem Motto lebt und arbeitet der Goldmedaillengewinner.
Lob für Können und Kampfgeist
„Ich gratuliere Johannes Gstrein zu diesem außergewöhnlichen Erfolg. Unsere Tiroler Teilnehmer haben mit unermüdlichem Einsatz, unglaublichem Können und echtem Kampfgeist wieder einmal etwas Außergewöhnliches erreicht und gezeigt, wie hoch das Niveau in der heimischen Lehre ist“, freut sich David Narr, Fachkräftekoordinator der Tiroler Wirtschaftskammer.
Insgesamt gingen bei den EuroSkills rund 600 junge Fachkräfte aus 33 Ländern in 38 Berufen an den Start. Österreich stellte mit 44 TeilnehmerInnen das größte Team Europas und konnte mit sechs Goldmedaillen, drei Silbermedaillen, drei Bronzemedaillen sowie 17 „Medallions for Excellence“ beeindruckende Erfolge verbuchen.
Weitere Tiroler Erfolge in Dänemark
Auch die weiteren Tiroler Starter konnten Erfolge verbuchen: Josef Auer aus Brixen im Thale und Jonas Embacher aus Langkampfen, beide Absolventen der HTL Anichstraße in Innsbruck, erhielten im Bereich Entrepreneurship die „Medallion for Excellence“ – eine Auszeichnung für herausragende Leistungen knapp außerhalb der Medaillenränge.
Anerkennung von LH Mattle und LR Mair
„Die Erfolge unserer jungen Fachkräfte sind ein starkes Signal für die hohe Qualität der dualen Ausbildung. Wir haben eindrucksvoll gezeigt, dass Tirols Nachwuchs in Europa ganz vorne mitmischt“, betont LH Anton Mattle. Auch Arbeits-Landesrätin Astrid Mair gratuliert zu dieser Spitzenleistung: „EuroSkills ist nicht nur ein Wettbewerb, sondern auch eine Bühne, auf der die Begeisterung und das Können junger Menschen sichtbar werden. Diese Leistungen sind Vorbilder für viele Jugendliche in Tirol.“
