Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

EuroSkills in Dänemark

„Unbeschreiblich“: Gold für Tiroler bei Berufs-EM

Tirol
14.09.2025 18:00

Die Berufs-Europameisterschaften in Herning (Dänemark) waren an Spannung nicht zu überbieten und brachten Tiroler Erfolge. Allen voran glänzte der Sanitär- und Heizungstechniker Johannes Gstrein aus St. Leonhard im Pitztal mit einer  Goldmedaille!

0 Kommentare

Nach drei harten Wettkampftagen reagierte der junge Tiroler emotional, nachdem er die Bühne mit der Goldmedaille verlassen hatte: „Die letzten Sekunden vor der Entscheidung waren ein unbeschreibliches Gefühl – ich war extrem nervös, konnte kaum stillsitzen. Und dann fällt plötzlich mein Name, ich gehe aufs Podium, spüre den Applaus – das ist einfach wunderbar.“

Zitat Icon

Die vergangenen drei  Tage waren extrem hart. Jetzt haben wir den Lohn dafür bekommen.

Goldmedaillengewinner Johannes Gstrein

„Ich weiß noch nicht, wohin die Medaille kommt“
Mit dem Sieg habe er nicht gerechnet, sich eher im Mittelfeld gesehen. „Deshalb ist die Goldmedaille für mich zu 95 Prozent eine Überraschung. Wo sie zu Hause hinkommen wird, weiß ich noch gar nicht, aber natürlich muss es ein Ehrenplatz sein.“ Mit der Familie gefeiert wurde gleich vor Ort  - Mama, Papa, Onkel und Tante waren als Daumendrücker in Dänemark dabei. Beschäftigt ist Gstrein bei der Firma Grutsch Technik GmbH in Arzl im Pitztal.

Keine Aufgabe beim Bewerb war dem jungen Tiroler zu knifflig.
Keine Aufgabe beim Bewerb war dem jungen Tiroler zu knifflig.(Bild: Grutsch Technik)


Meisterprüfung bereits erfolgreich absolviert
Seinen beruflichen Weg begann der 23-Jährige im Jahr 2017 mit der Ausbildung zum Installations- und Gebäudetechniker. Mittlerweile hat er nicht nur den Lehrabschluss, sondern auch die Meisterprüfung in Heizungstechnik erfolgreich absolviert. Bei der Grutsch Technik GmbH ist er heute für Servicetätigkeiten im Einsatz, bei denen Präzision und handwerkliches Geschick gefragt sind. Besonders schätzt er an seinem Beruf die Vielseitigkeit und die Möglichkeit, Kundinnen und Kunden direkt zu begeistern. „Alles beginnt mit der Entscheidung, es zu versuchen“ – nach diesem Motto lebt und arbeitet der Goldmedaillengewinner.

Die spektakuläre Szenerie in der Halle in Dänemark
Die spektakuläre Szenerie in der Halle in Dänemark(Bild: MAX SLOVENCIK)

Lob für Können und Kampfgeist
„Ich gratuliere Johannes Gstrein zu diesem außergewöhnlichen Erfolg. Unsere Tiroler Teilnehmer haben mit unermüdlichem Einsatz, unglaublichem Können und echtem Kampfgeist wieder einmal etwas Außergewöhnliches erreicht und gezeigt, wie hoch das Niveau in der heimischen Lehre ist“, freut sich David Narr, Fachkräftekoordinator der Tiroler Wirtschaftskammer.

EuroSkills

Insgesamt gingen bei den EuroSkills rund 600 junge Fachkräfte aus 33 Ländern in 38 Berufen an den Start. Österreich stellte mit 44 TeilnehmerInnen das größte Team Europas und konnte mit sechs Goldmedaillen, drei Silbermedaillen, drei Bronzemedaillen sowie 17 „Medallions for Excellence“ beeindruckende Erfolge verbuchen.

Weitere Tiroler Erfolge in Dänemark
Auch die weiteren Tiroler Starter konnten Erfolge verbuchen: Josef Auer aus Brixen im Thale und Jonas Embacher aus Langkampfen, beide Absolventen der HTL Anichstraße in Innsbruck, erhielten im Bereich Entrepreneurship die „Medallion for Excellence“ – eine Auszeichnung für herausragende Leistungen knapp außerhalb der Medaillenränge.

Lesen Sie auch:
Kolumne von David Narr
Lehrlinge, Leistung und Leidenschaft
14.09.2025

Anerkennung von LH Mattle und LR Mair
„Die Erfolge unserer jungen Fachkräfte sind ein starkes Signal für die hohe Qualität der dualen Ausbildung. Wir haben eindrucksvoll gezeigt, dass Tirols Nachwuchs in Europa ganz vorne mitmischt“, betont LH Anton Mattle. Auch Arbeits-Landesrätin Astrid Mair gratuliert zu dieser Spitzenleistung: „EuroSkills ist nicht nur ein Wettbewerb, sondern auch eine Bühne, auf der die Begeisterung und das Können junger Menschen sichtbar werden. Diese Leistungen sind Vorbilder für viele Jugendliche in Tirol.“



Porträt von Andreas Moser
Andreas Moser
Porträt von Jasmin Steiner
Jasmin Steiner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
189.688 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
144.576 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
123.854 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3600 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2333 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2121 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf