„Unbeschreiblich“: Gold für Tiroler bei Berufs-EM

„Ich weiß noch nicht, wohin die Medaille kommt“

Mit dem Sieg habe er nicht gerechnet, sich eher im Mittelfeld gesehen. „Deshalb ist die Goldmedaille für mich zu 95 Prozent eine Überraschung. Wo sie zu Hause hinkommen wird, weiß ich noch gar nicht, aber natürlich muss es ein Ehrenplatz sein.“ Mit der Familie gefeiert wurde gleich vor Ort - Mama, Papa, Onkel und Tante waren als Daumendrücker in Dänemark dabei. Beschäftigt ist Gstrein bei der Firma Grutsch Technik GmbH in Arzl im Pitztal.