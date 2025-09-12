Für Hard geht es um Revanche und Wiedergutmachung

Heute (19 Uhr/Livestream auf KRONE Sport) ist es endlich soweit, dürfen die Harder Handballer auch ihr erstes Heimspiel in der neuen HLA Meisterliga-Saison bestreiten. Zu Gast in der Sporthalle am See ist der SC Ferlach. Gegen die Kärntner hat man noch eine Rechnung offen und nach dem Auftakt-Remis bei Aufsteiger Hollabrunn will man zudem den ersten Sieg holen!
Den 15. November 2024 hat man in Hard in keiner guten Erinnerung. Der Grund: Da setzt es gegen Ferlach eine 31:35-Heimniederlage. Es sollte zwar die einzige Pleite in der Sporthalle am See im Grunddurchgang bleiben, aber sie hinterließ Spuren. Dementsprechend groß ist bei den Roten Teufeln die Lust auf Revanche.
Durchwachsener Auftakt
Dazu kommt, dass der Saisonauftakt voriges Wochenende bei Aufsteiger Hollabrunn mit einem 29:29-Remis alles andere als wunschgemäß verlief. Der Vizemeister, der in dieser Saison den Titel wieder zurück ins Ländle holen will, hat also einiges gut zu machen.
Ansage von „Hexer“ Doknic
„Letztes Jahr haben wir zuhause gegen sie verloren – jetzt haben wir eine offene Rechnung mit ihnen“, unterstreicht auch „Hexer“ Golub Doknic und versprich: „Nach dem letzten Spiel in Hollabrunn wollen wir definitiv eine Reaktion zeigen. Wir hatten einen schlechten Tag und wir wollen unsere richtige Qualität und unser Potenzial gleich am Wochenende zeigen. Die zwei Punkte werden in Hard bleiben.“
