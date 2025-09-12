Für Hard geht es um Revanche und Wiedergutmachung

Ansage von „Hexer“ Doknic

„Letztes Jahr haben wir zuhause gegen sie verloren – jetzt haben wir eine offene Rechnung mit ihnen“, unterstreicht auch „Hexer“ Golub Doknic und versprich: „Nach dem letzten Spiel in Hollabrunn wollen wir definitiv eine Reaktion zeigen. Wir hatten einen schlechten Tag und wir wollen unsere richtige Qualität und unser Potenzial gleich am Wochenende zeigen. Die zwei Punkte werden in Hard bleiben.“