Abschied von Glattauer

Die letzten Monate eines Todgeweihten

Leben
14.09.2025 06:00
„Ich hatte ein glückliches Leben“, resümiert Glattauer. Und: „Der Krebs ist nicht mein Feind.“
„Ich hatte ein glückliches Leben“, resümiert Glattauer. Und: „Der Krebs ist nicht mein Feind.“(Bild: Christopher Mavric)

Der Tod von Niki Glattauer (66) bewegt derzeit viele Menschen. Christian Nusser begleitete den Lehrer und Autor von der Krebsdiagnose bis zum selbstbestimmten Sterben. Persönliche Erinnerungen an drei Monate zwischen Hoffen und Bangen, Trauer und Wut. Und ein ernüchternder Blick auf unser Gesundheitssystem.

Wir haben im Kreis der Familie einen schönen letzten Abend miteinander verbracht. Wir haben Karten gespielt, gegessen, getrunken, gelacht und geweint. Am Donnerstagvormittag ist er daheim friedlich, entspannt, ohne Ängste und ohne Schmerzen vor unseren Augen eingeschlafen. Seine letzten Worte waren: „Schön. Wow!“ Das schreibt Daniel Glattauer, einer der bekanntesten Autoren des Landes, über den Tod seines Bruders.

