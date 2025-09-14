Die letzten Monate eines Todgeweihten

Wir haben im Kreis der Familie einen schönen letzten Abend miteinander verbracht. Wir haben Karten gespielt, gegessen, getrunken, gelacht und geweint. Am Donnerstagvormittag ist er daheim friedlich, entspannt, ohne Ängste und ohne Schmerzen vor unseren Augen eingeschlafen. Seine letzten Worte waren: „Schön. Wow!“ Das schreibt Daniel Glattauer, einer der bekanntesten Autoren des Landes, über den Tod seines Bruders.