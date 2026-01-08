Der Donnerstagsklassiker: Philipp bewegt im Sitzen

Willkommen zum Sesseltag – Philipps Donnerstagsklassiker schlechthin und die optimale Möglichkeit für alle Neueinsteiger in der sitzenden Variante mitzuturnen. Alle Übungen können am Sessel ausgeführt werden, viele davon funktionieren aber auch im Stehen und so kann jeder für sich entscheiden, wie – wichtig ist nur, dass wir die Bewegungseinheit machen.