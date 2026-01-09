Haus in Eisenstadt brannte nieder: Zwei Frauen tot

Nachbarn schlugen Alarm

Die Nachbarn hatten die Einsatzkräfte über den Brand informiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude am Oberberg in der Landeshauptstadt bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen auf weitere Häuser konnte jedoch verhindert werden. Insgesamt standen rund 30 Feuerwehrleute der Wehren Eisenstadt und Kleinhöflein im Einsatz. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.