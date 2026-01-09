Vorteilswelt
Nachbarn alarmierten

Haus in Eisenstadt brannte nieder: Zwei Frauen tot

Burgenland
09.01.2026 07:39
Archivbild
Archivbild(Bild: Freiwillige Stadtfeuerwehr Eisenstadt)

In der Nacht auf Freitag ging ein Einfamilienhaus in Eisenstadt in Flammen auf. Zwei Frauen kamen dabei ums Leben.

Die Alarmierung erfolgte kurz vor Mitternacht, zwei Personen befanden sich dabei im Gebäude, hieß es von der Landessicherheitszentrale Burgenland. Die beiden Frauen konnten nur noch tot geborgen werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt, erklärte Philipp Dorner von der Stadtfeuerwehr Eisenstadt im ORF Burgenland.

Nachbarn schlugen Alarm
Die Nachbarn hatten die Einsatzkräfte über den Brand informiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude am Oberberg in der Landeshauptstadt bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen auf weitere Häuser konnte jedoch verhindert werden. Insgesamt standen rund 30 Feuerwehrleute der Wehren Eisenstadt und Kleinhöflein im Einsatz. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Burgenland
