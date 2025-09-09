Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorstellung

Neues Eisbullen-Quintett fügte sich schnell ein

Salzburg
09.09.2025 22:15
Neu in Salzburg und schon gut eingelebt. Connor Corcoran, Devante Stephens, Michael Raffl und ...
Neu in Salzburg und schon gut eingelebt. Connor Corcoran, Devante Stephens, Michael Raffl und Travis St. Denis (von links) sind bereit für die neue Saison und den Angriff auf den fünften Eisbullen-Titel in Folge.(Bild: Manuel Mackinger - EC Red Bull Salzburg)

Fünf neue Eisbullen sind gar nicht mehr aus dem Team wegzudenken.  „Sound of Music“ war vor der Ankunft für einen Crack bereits ein Begriff.  Mathias Böhm weiß: „Es ist ein echter Kampf ums Leiberl.“

0 Kommentare

Den Großteil der Ligaphase der Champions Hockey League haben die Eisbullen bereits hinter sich. Am Freitag beginnt für die Truppe von Coach Manny Viveiros mit der Partie in Bozen wieder der ICE Hockey League-Alltag. Bevor die Saison so richtig ins Rollen kommt, stellt die „Krone“ noch die fünf Neuankömmlinge bei den Eisbullen vor.

Connor Corcoran: Der 25-jährige Verteidiger ließ in der CHL schon aufblitzen, wozu er fähig ist. Das Einzige, das er bei seiner Ankunft über Salzburg wusste? „Sound of Music ist mir ein Begriff, gesehen habe ich den Film aber bis heute nicht“, grinste der Kanadier. Der vorerst alleine an der Salzach ist.

Devante Stephens: So wie er am Eis agiert, ist der Defender auch privat: ein Ruhepol. Mit seinen Anfängen bei den Bulls ist der 28-Jährige glücklich: „Ich musste mich etwas eingewöhnen, die Jungs haben es mir aber leicht gemacht.“ Auch die Stadt hat es ihm angetan: „Die Berge erinnern mich an Zuhause, es gibt viel Geschichte und Kultur zu sehen. Meine Verlobte und ich sind viel mit unserer Hündin Mila unterwegs.“

Lesen Sie auch:
Kapitän Tom Raffl (re.) und die Bulls bekommen es mit dem finnischen Meister zu tun.
Bulls bei KalPa
Talentschmiede mit ganz viel finnischer NHL-Power
06.09.2025
Zweite CHL-Niederlage
Bulls konnten Takt der Finnen nicht mitgehen
06.09.2025
Doppelte Funktion
Knipser zieht auch im Käfig immer voll durch
09.09.2025

Travis St. Denis: Der 32-Jährige kam eigentlich als Ersatz für den Langzeitverletzten Ali Wukovits, fügte sich schnell ein und hat bereits eine Führungsrolle übernommen. „Man weiß nie, was einen erwartet, wenn man in ein neues Land zieht, aber meine Frau, unser Sohn und ich wurden gut aufgenommen – wir lieben es hier.“

Michael Raffl: Der 36-Jährige muss vermutlich nicht näher vorgestellt werden, 629 Partien in der NHL (drittmeiste aller Österreicher hinter Thomas Vanek und Michi Grabner) sprechen für sich. Welche Rolle der Bruder des Kapitäns nun bei den Eisbullen einnehmen will? „Darüber habe ich mir eigentlich keine Gedanken gemacht. Ich bin einfach so wie ich bin, füge mich hier ein und will gewinnen.“ In Salzburg hat er sich schnell eingelebt: „Meine Tochter hatte am Montag den ersten Schultag, mein Sohn ist im Kindergarten. Alles ist so, wie es sein soll.“

Beim „Open Locker Room“ sprach die „Krone“ mit Mathias Böhm (li.).
Beim „Open Locker Room“ sprach die „Krone“ mit Mathias Böhm (li.).(Bild: Tröster Andreas)

Mathias Böhm: Quasi in letzter Sekunde stieß der Ex-Zeller zum Team. Er will sich festsetzen: „Es ist ein echter Kampf ums Leiberl, aber so gehört sich das auch.“

Porträt von Manuel Grill
Manuel Grill
Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
386.938 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
164.722 mal gelesen
Wien
Wien: Neun Monate altes Baby bei Teich abgelegt
121.787 mal gelesen
Der Bub wurde nahe dem Teich im beliebten Naherholungsgebiet Wienerberg entdeckt (Archivbild). ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2196 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1886 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1749 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf