Neues Eisbullen-Quintett fügte sich schnell ein

Michael Raffl: Der 36-Jährige muss vermutlich nicht näher vorgestellt werden, 629 Partien in der NHL (drittmeiste aller Österreicher hinter Thomas Vanek und Michi Grabner) sprechen für sich. Welche Rolle der Bruder des Kapitäns nun bei den Eisbullen einnehmen will? „Darüber habe ich mir eigentlich keine Gedanken gemacht. Ich bin einfach so wie ich bin, füge mich hier ein und will gewinnen.“ In Salzburg hat er sich schnell eingelebt: „Meine Tochter hatte am Montag den ersten Schultag, mein Sohn ist im Kindergarten. Alles ist so, wie es sein soll.“