Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verließ St. Pölten

Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“

Niederösterreich
07.09.2025 17:23

Elch „Emil“ hat St. Pölten in der Nacht auf Sonntag auf Trab gehalten. In den Abendstunden hatte sich das Tier auf den Gleisen des Hauptbahnhofs bewegt und dort auch eine Pause eingelegt. Die Westbahnstrecke wurde daraufhin bis kurz vor 1 Uhr gesperrt.

0 Kommentare

Ursprünglich war von einem Ende um 21.30 Uhr ausgegangen worden. Offenbar spaziere im Gleisbereich der Elch „Emil“, hieß es in der Durchsage eines Zugs, der pausieren musste. „Ich habe dafür gesorgt, dass die Türen offen sind, wenn Sie rauchen wollen (...). Mir macht das nichts (...). Wenn Sie eine Zigarette anzünden wollen, seien Sie mein Gast“, nahm es der Lokführer mit Humor. „Aber wenn ich pfeife, dann bitte sofort einsteigen, dann geht es weiter.“ Er habe selbst keine weiteren Informationen.

Einige Fahrgäste lachten angesichts der Durchsage. Das Video wurde am Sonntag in der Facebook-Gruppe „Elch Emil soll am Leben bleiben“ geteilt. Diese hatte mit Stand Sonntagnachmittag 90 Mitglieder.

Hier sehen Sie das Video von der Zugdurchsage:

Die Polizei sorgte in den betroffenen Gebieten für Sicherheit.
Die Polizei sorgte in den betroffenen Gebieten für Sicherheit.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Große Fangemeinde auf Social Media
Elch „Emil“ hat bereits eine große Fangemeinde auf Social Media, in der Gruppe „Emil der Elch“ sind etwa 10.000 Mitglieder. Vor der Sperre der Westbahnstrecke wurde das Wildtier in St. Pölten auch live zum Publikumsmagneten. Wo Sichtungen bekannt wurden, scharten sich oft mehrere Personen und zückten ihre Handys, um Fotos und Videos zu machen. Ab dem späten Samstagnachmittag war die Polizei unterwegs, um für Sicherheit in den betroffenen Gebieten zu sorgen.

Lesen Sie auch:
Elch „Emil“ sorgt in Niederösterreich weiter für Aufregung.
„Züge warteten ab“
Elch „Emil“ legte die Westbahnstrecke lahm
06.09.2025
In Krankenhaus-Nähe
Elch „Emil“ posiert nun mitten in St. Pölten
06.09.2025

„Emil“ gilt seit mehr als zweieinhalb Wochen als „Wahl-Niederösterreicher“. Sonntagfrüh dürfte er die Landeshauptstadt nun in Richtung Norden verlassen haben. „Seitdem gibt es keinen Kontakt mehr“, sachte ein Sprecher der Polizei. Zuletzt hatten sich warnende Stimmen von Fachleuten gemehrt. Das Tier solle in Ruhe gelassen und nicht bedrängt werden. Der Tierschutzverein St. Pölten empfahl am Wochenende, den Elch weder zu füttern noch ihm nahe zu kommen oder ihn gar für Aufnahmen anzulocken.

Porträt von Katharina Wurzer
Katharina Wurzer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Elch „Emil“ soll die niederösterreichische Landeshauptstadt verlassen haben. Die Westbahnstrecke ...
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Heute Abend ist eine seltene totale Mondfinsternis am Himmel zu sehen.
Zeitplan und Tipps
So läuft die totale Mondfinsternis heute Abend ab
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Am Sonntag, 7. September, steht mit der totalen Mondfinsternis ein eher seltenes ...
Kaltfront abgezogen
So wird das Wetter bei der Mondfinsternis
Nach dem Fremdgeh-Skandal sind die Ehen von Ex-CEO Andy Bryon und seiner Personalchefin Kristin ...
Zwei Ehen kaputt
„Kiss Cam“-Affäre reicht Scheidung ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wetter
Warnstufe Rot in vier Bundesländern ausgerufen
138.853 mal gelesen
Vorsicht in den kommenden Stunden: Aus Westen ziehen Schauer und Gewitter über Teile ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny verlässt den Küniglberg
138.731 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Niederösterreich
Elch „Emil“ spaziert der „Krone“ vor die Linse
124.707 mal gelesen
Tagelang war „Emil“ nicht gesichtet worden, am Donnerstag gleich mehrmals – unter anderem von ...
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1444 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1349 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin kann nach Kiew kommen“
1141 mal kommentiert
Der Kreml sieht den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht mehr als legitimen ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf