Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“

Ursprünglich war von einem Ende um 21.30 Uhr ausgegangen worden. Offenbar spaziere im Gleisbereich der Elch „Emil“, hieß es in der Durchsage eines Zugs, der pausieren musste. „Ich habe dafür gesorgt, dass die Türen offen sind, wenn Sie rauchen wollen (...). Mir macht das nichts (...). Wenn Sie eine Zigarette anzünden wollen, seien Sie mein Gast“, nahm es der Lokführer mit Humor. „Aber wenn ich pfeife, dann bitte sofort einsteigen, dann geht es weiter.“ Er habe selbst keine weiteren Informationen.