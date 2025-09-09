Kleiner Inselstaat steht vor großer WM-Sensation

Nur noch ein Sieg und die Sensation ist geschafft. Der kleine afrikanische Inselstaat Kap Verde steht kur davor sich direkt für die Fußball-WM 2026 zu qualifizieren. Es wäre die erste für die Kapverdischen Inseln, die sich damit zum kleinsten afrikanischen Teilnehmer aller Zeiten machen würden.
Dass die direkte Qualifikation in einer Gruppe mit Großmacht Kamerun möglich sei, hätten wohl die Wenigsten gedacht. Und doch ist Kap Verde nur noch einen Sieg davon entfernt im Sommer 2026 in die USA zu fliegen. Dank einem 1:0-Erfolg über den direkten Konkurrenten sitzt der Inselstaat nun auf Poleposition. Mit vier Punkten Vorsprung und nur noch zwei Spielen spricht einiges dafür, dass sie es nun schaffen werden.
Fans stürmten den Platz
Stürmer Dailon Rocha Livramento, der beim portugiesischen Zweitligisten Casa Pia AC spielt, brachte die Heimfans mit seinem Siegestreffer zum Jubeln. Nach dem Schlusspfiff gegen Kamerun brachen dann alle Dämme. Die Fans konnten sich vor lauter Freude kaum halten und stürmten das Feld, als wäre die Endrunde schon erreicht. Fix machen können sie es dann im Oktober entweder in Libyen oder zu Hause gegen Eswatini.
Kein Nationalspieler aus eigenem Land
Dass die heimische Liga nicht zu den internationalen Top-Ligen gehört ist wohl klar, trotzdem spielt kein einziger kapverdischer Nationalteamspieler im eigenen Land – außerdem ist nur rund die Hälfte der Spieler überhaupt auf den Inseln geboren worden. Aufschwung für die WM-Qualifikation konnte man wohl schon bei der Afrikameisterschaft 2024 holen, dort erreichte man, wie schon 2013, das Viertelfinale.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.