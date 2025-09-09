Vorteilswelt
Favorit besiegt

Kleiner Inselstaat steht vor großer WM-Sensation

Fußball International
09.09.2025 22:17
Kap Verde steht kurz davor sich zum ersten Mal für eine WM zu qualifizieren.
Kap Verde steht kurz davor sich zum ersten Mal für eine WM zu qualifizieren.(Bild: instagram.com/caf_online)

Nur noch ein Sieg und die Sensation ist geschafft. Der kleine afrikanische Inselstaat Kap Verde steht kur davor sich direkt für die Fußball-WM 2026 zu qualifizieren. Es wäre die erste für die Kapverdischen Inseln, die sich damit zum kleinsten afrikanischen Teilnehmer aller Zeiten machen würden.

Dass die direkte Qualifikation in einer Gruppe mit Großmacht Kamerun möglich sei, hätten wohl die Wenigsten gedacht. Und doch ist Kap Verde nur noch einen Sieg davon entfernt im Sommer 2026 in die USA zu fliegen. Dank einem 1:0-Erfolg über den direkten Konkurrenten sitzt der Inselstaat nun auf Poleposition. Mit vier Punkten Vorsprung und nur noch zwei Spielen spricht einiges dafür, dass sie es nun schaffen werden.

Fans stürmten den Platz
Stürmer Dailon Rocha Livramento, der beim portugiesischen Zweitligisten Casa Pia AC spielt, brachte die Heimfans mit seinem Siegestreffer zum Jubeln. Nach dem Schlusspfiff gegen Kamerun brachen dann alle Dämme. Die Fans konnten sich vor lauter Freude kaum halten und stürmten das Feld, als wäre die Endrunde schon erreicht. Fix machen können sie es dann im Oktober entweder in Libyen oder zu Hause gegen Eswatini.

Kein Nationalspieler aus eigenem Land
Dass die heimische Liga nicht zu den internationalen Top-Ligen gehört ist wohl klar, trotzdem spielt kein einziger kapverdischer Nationalteamspieler im eigenen Land – außerdem ist nur rund die Hälfte der Spieler überhaupt auf den Inseln geboren worden. Aufschwung für die WM-Qualifikation konnte man wohl schon bei der Afrikameisterschaft 2024 holen, dort erreichte man, wie schon 2013, das Viertelfinale.

