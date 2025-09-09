Kleiner Inselstaat steht vor großer WM-Sensation

Dass die direkte Qualifikation in einer Gruppe mit Großmacht Kamerun möglich sei, hätten wohl die Wenigsten gedacht. Und doch ist Kap Verde nur noch einen Sieg davon entfernt im Sommer 2026 in die USA zu fliegen. Dank einem 1:0-Erfolg über den direkten Konkurrenten sitzt der Inselstaat nun auf Poleposition. Mit vier Punkten Vorsprung und nur noch zwei Spielen spricht einiges dafür, dass sie es nun schaffen werden.