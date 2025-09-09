380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet

„Das Leben is a Fest!“ – Startschuss für Hüttengaudi im Wiener Prater. Von 25. September bis 12. Oktober werden 380.000 Besucher erwartet. 1900 Musiker sorgen an nur 18 Tagen für großartige Stimmung in den Festzelten und „Almen“.
Fetzen-Gaudi, traumhafte Dirndln und die „Krone“ ist mittendrin. Bereits am Donnerstag, 25. September, öffnet wieder die berühmte Wiener Kaiser Wiesn – Österreichs größtes Brauchtums- und Oktoberfest – ihre Pforten im Prater.
An lediglich 18 Tagen werden mehr als 380.000 Besucher erwartet. Volksmusik, Bier oder Spritzer sowie Brettljausen sind dabei die Verkaufsschlager am weitläufigen Gelände. Drei große Festzelte und fünf „Almen“ der Sponsoren Gösser, Wiesbauer & Co. bilden dabei das zünftige Partyzentrum.
1900 Musiker sorgen am „Lieblingsplatz der Österreicher“ für Stimmung
„Egal ob Groß oder Klein, eingefleischte Volksmusikfans oder Schmankerl-Liebhaber, auf der Wiener Kaiser Wiesn finden alle ihren Lieblingsplatz“, betont Festchef Johann Pittermann.
Medienpartner und „Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini ergänzt: „An den Festtagen kommen Gäste von Boden- bis Neusiedler See in den Prater, als einzige Tageszeitung mit Redaktionen in allen Bundesländern freut uns das besonders.“
Das wird ein großartiges Fest mit bester Stimmung. Ich freue mich schon sehr auf die vielen Besucher in den Zelten und Almen. Kommt alle vorbei und feiert das Leben.
Sängerin Amelie Ricca
Für den musikalischen Rahmen sorgen heuer übrigens 1900 Musiker – von Nachwuchsstars wie Amelie Ricca bis hin zu Altstars Roberto Blanco und Stefan Mross. Gute Stimmung ist vorprogrammiert!
Weitere Informationen zum Mega-Festl unter: www.kaiserwiesn.at
