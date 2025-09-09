380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet

Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes Brauchtums- und Oktoberfest seine Pforten: die Kaiser Wiesn. Und die „Krone“ ist mit dabei, wenn 380.000 Besucher in den Wiener Prater pilgern. (Bild: Eva Manhart)