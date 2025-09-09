Brutales Duell zwischen Arbeitern auf Baustelle

Einheimischer gegen Italiener lautete das Duell zwischen zwei Arbeitern auf einer Baustelle in Tirol. Gerade greifbare Werkzeuge dienten als Waffen, zumindest für einen Beteiligten ging der Streit äußerst schmerzhaft aus.
Am Dienstag gegen 9 Uhr kam es auf der Baustelle in Rietz (Bezirk Imst) zur tätlichen Auseinandersetzung zwischen dem 30-jährigen einheimischen Lkw-Fahrer und dem 52-jährigen italienischen Baggerfahrer.
Geldforderung als Hintergrund
Nach vorangegangener verbaler Streitigkeit wegen einer Geldforderung bedrohte der 52-Jährige den 30-Jährigen und attackierte ihn mit einem Bauschaber. Der LKW-Fahrer wehrte sich mit einer Schaufel, wodurch der Ältere schwere Gesichtsverletzungen erlitt.
Lkw wurde beschädigt
Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Zudem beschädigte der Baggerfahrer das Schwerfahrzeug. Die Kontrahenten werden nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.
