Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – mehrere Verletzte
In einer kleinen Gemeinde in Baden-Württemberg ist am Samstagabend das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Dabei wurden mehrere Kundinnen und Kunden verletzt, zwei davon schwer. Der Supermarkt war erst vor kurzem wegen einer Renovierung geschlossen.
„Augenscheinlich wurde aber nicht das Dach renoviert“, vermutet ein Anrainer. Die Polizei teilte mit, dass der Kassenbereich des Supermarkts von dem Einsturz betroffen sei. Als Kundinnen und Kunden an der Kasse standen, um zu zahlen, knickte plötzlich das Dach über ihnen weg. Wie viele Personen zum Zeitpunkt des Unglücks im Geschäft waren, war zunächst nicht bekannt.
Der Unfall ereignete sich gegen 17.45 Uhr in der kleinen Gemeinde Lauchringen nahe der Schweizer Grenze. Laut der Polizei wurden zwei Erwachsene schwer verletzt, zwei weitere Erwachsene leicht. In Lebensgefahr schwebe niemand, hieß es. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.
Warum das Dach am Samstagabend eingestürzt ist, war zunächst nicht bekannt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.