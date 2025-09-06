Supermarkt-Dach stürzt ein – mehrere Verletzte

„Augenscheinlich wurde aber nicht das Dach renoviert“, vermutet ein Anrainer. Die Polizei teilte mit, dass der Kassenbereich des Supermarkts von dem Einsturz betroffen sei. Als Kundinnen und Kunden an der Kasse standen, um zu zahlen, knickte plötzlich das Dach über ihnen weg. Wie viele Personen zum Zeitpunkt des Unglücks im Geschäft waren, war zunächst nicht bekannt.