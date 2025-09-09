Verstappen muss erst einen Führerschein machen

Mit dem Sieg in Monza ist Max Verstappen in Monza eine kleine Sensation gegen die beiden McLaren gelungen, nun liefert der Red-Bull-Pilot die nächste Überraschung: Er startet am Wochenende im Ferrari in ein GT-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife! Allerdings braucht der Formel-1-Weltmeister dafür noch einen „Führerschein“. Und was sagen unsere GT-Champions eigentlich dazu, dass der Superstar in ihrem Revier wildert?
Unter dem Pseudonym „Franz Hermann“ hat sich Verstappen schon mehrmals im GT-Ferrari versucht, nun schaltet der Holländer noch einen Gang höher: Er fährt die Läufe sieben und acht der Nürburgring-Langstrecken-Serie NLS. Vorausgesetzt, er bekommt noch einen „Führerschein“: Denn für die berüchtigten 20,8 km in der Eifel, die schon Niki Lauda zum Verhängnis geworden sind, braucht es einen eigenen Permit. Also eine Lizenz. Da wird auch für einen vierfachen Formel-Weltmeister keine Ausnahme gemacht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.