Verstappen muss erst einen Führerschein machen

Unter dem Pseudonym „Franz Hermann“ hat sich Verstappen schon mehrmals im GT-Ferrari versucht, nun schaltet der Holländer noch einen Gang höher: Er fährt die Läufe sieben und acht der Nürburgring-Langstrecken-Serie NLS. Vorausgesetzt, er bekommt noch einen „Führerschein“: Denn für die berüchtigten 20,8 km in der Eifel, die schon Niki Lauda zum Verhängnis geworden sind, braucht es einen eigenen Permit. Also eine Lizenz. Da wird auch für einen vierfachen Formel-Weltmeister keine Ausnahme gemacht.