Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zu wenig beachtet

Rheuma: Unterschiede zwischen Frau und Mann

Gesund
24.09.2025 06:00
Rheuma versucht oft Beschwerden am Stütz- und Bewegungsapparat.
Rheuma versucht oft Beschwerden am Stütz- und Bewegungsapparat.(Bild: peterschreiber.media/stock.adobe.com)

Die Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Unterschiede gewinnt in der Medizin zunehmend an Bedeutung – mittlerweile auch in der Rheumatologie. Denn verschiedene Faktoren haben entscheidenden Einfluss auf Diagnose, Therapie und Verlauf einer rheumatischen Erkrankung.

0 Kommentare

Verschiedene Faktoren haben entscheidenden Einfluss auf Diagnose, Therapie und Verlauf einer rheumatischen Erkrankung. Während Frauen tatsächlich öfter an entzündlich rheumatischen Systemerkrankungen leiden – wie rheumatoide Arthritis oder Autoimmunerkrankungen, die das Bindegewebe betreffen, – galt Spondyloarthritis mit Beschwerden vor allem an Wirbelsäule und Kreuz-Darmbeingelenken lange als „Männerkrankheit“. Neue Erkenntnisse zeigen jedoch ein anderes Bild.

„Heute wissen wir, auch aufgrund der modernen bildgebenden Verfahren, dass Frauen fast ebenso häufig betroffen sind, allerdings oft atypische oder sehr wenige Symptome zeigen, was zu verzögerter Diagnose und Therapieeinleitung führen kann“, berichtet Prim. Dr. Judith Sautner, LK Korneuburg-Stockerau, NÖ Kompetenzzentrum für Rheumatologie, Karl Landsteiner Institut für klinische Rheumatologie, im Fachmagazin „Ärzte Krone“.

Gene, Hormone, Immunsystem
Eine große Rolle spielen dabei die Hormone, insbesondere Östrogene und Androgene, sowie das Immunsystem. Die Körperabwehr von Frauen reagiert schneller und intensiver als jene der Männer, was sie aber auch anfälliger für Autoimmunerkrankungen macht. Neben der Genetik (zwei X-Chromosomen) können auch die hormonellen Einflüsse (vor allem in Schwangerschaft und Menopause) die Entstehung von immunologischen Erkrankungen begünstigen und deren Verläufe verändern.

Auswirkungen auf Diagnose und Therapie
Eine Herausforderung beim Erstellen der Diagnose sind die unterschiedlichen Beschwerden. „Frauen berichten häufiger über unspezifische Symptome wie Fatigue – d. h. extreme Müdigkeit und Erschöpfung – diffuse Schmerzen und kognitive Beeinträchtigungen“, so Prim. Sautner. Diese Anzeichen werden häufig fehlinterpretiert und verzögern dadurch den Behandlungsbeginn. Auch die höhere Schmerzwahrnehmung bei Frauen kann das Ergebnis maßgeblich beeinflussen.

Bei der Behandlung gilt es ebenfalls, die geschlechtsspezifischen Abweichungen zu berücksichtigen. In klinischen Studien wurde wiederholt ein unterschiedliches Therapieansprechen beobachtet, wie die Expertin weiter ausführt. So wirken manche Medikamente bei Frauen schlechter, zeigen häufiger Nebenwirkungen oder Unverträglichkeiten, wodurch es mitunter zum Abbruch der Behandlung kommt.

Männer hingegen laufen Gefahr, bei milderen Symptomen übertherapiert zu werden, was potenziell vermeidbare Risiken birgt. Prim. Sautner: „In der Praxis empfiehlt es sich, Therapien unter geschlechtsspezifischen Gesichtspunkten zu individualisieren – dies betrifft nicht nur die Substanzwahl, sondern auch Dosisanpassung, Applikationsform, Monitoringfrequenz und psychosoziale Begleitmaßnahmen.“

Lesen Sie auch:
Oft sind die Gelenke geschwollen und schmerzen.
Anzeichen erkennen
Rheuma trifft auch Kinder und Jugendliche!
19.03.2025
Entzündungen vorbeugen
Was richtiges Zähneputzen mit Rheuma zu tun hat
14.10.2024

Einfluss durch Bildung und Rollenbilder
Der individuelle Umgang mit Krankheiten wird auch durch soziale Geschlechterrollen beeinflusst. Frauen haben oft familiäre Betreuungspflichten und berichten seltener von Einschränkungen im Beruf. Männer dagegen suchen häufig erst spät medizinische Hilfe, wodurch sich Diagnosen verzögern und Krankheitsverläufe aggressiver ausfallen können. Ebenso erhöht ein geringer Bildungsstand das Risiko für ein verzögertes Erkennen und Behandeln sowie schwere Verläufe der Erkrankung.

Porträt von Regina Modl
Regina Modl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Vergesslichkeit:
Was ist noch normal und wo beginnt Demenz?
Krebs und Psyche
Was der Seele während und nach der Therapie hilft
Autoimmunhepatitis
Symptome & Behandlung der seltenen Lebererkrankung
Kinderunfälle steigen
Warum es zu Hause am gefährlichsten ist
Tipps von Experten
So bleiben Sie gesund im Urlaub und auf Reisen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
177.486 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
171.324 mal gelesen
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
151.624 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2011 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1809 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1760 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Mehr Gesund
Zu wenig beachtet
Rheuma: Unterschiede zwischen Frau und Mann
Schnupfensaison kommt
Die 10 besten Tipps gegen Erkältung – schon jetzt!
Endlich gut schlafen
Mit diesen Tipps wachen Sie morgens erholt auf!
In der Psychiatrie
Hundedame Grace ist „Therapeutin auf vier Pfoten“
Krone Plus Logo
Krebsdiagnose mit 41
„Sterben war für mich einfach keine Option“

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf