Rheuma: Unterschiede zwischen Frau und Mann

Gene, Hormone, Immunsystem

Eine große Rolle spielen dabei die Hormone, insbesondere Östrogene und Androgene, sowie das Immunsystem. Die Körperabwehr von Frauen reagiert schneller und intensiver als jene der Männer, was sie aber auch anfälliger für Autoimmunerkrankungen macht. Neben der Genetik (zwei X-Chromosomen) können auch die hormonellen Einflüsse (vor allem in Schwangerschaft und Menopause) die Entstehung von immunologischen Erkrankungen begünstigen und deren Verläufe verändern.