Rheuma trifft auch Kinder und Jugendliche!

Sogar Babys können leiden

„Nach wie vor denken die meisten bei Rheuma an Senioren. Dabei tritt diese Krankheit sehr wohl auch bei Jungen, sogar Babys, auf“, betonte Prim. Doz. Dr. Andrea Skrabl-Baumgartner, Uniklinik für Kinderheilkunde Graz auf dem Apothekerkongress in Schladming (Stmk.). „3000 Kinder und Jugendliche sind in Österreich betroffen.“