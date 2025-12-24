„Das Christkind kann nicht zaubern, aber fliegen“

Ein weißes Kleid, silberne Flügel und goldene Haare – da sind sich die Schülerinnen und Schüler ziemlich einig, wenn es um das Erscheinungsbild des Christkinds geht. Doch was macht es eigentlich unter dem Jahr? „Ferien! Es liegt am Strand auf einer Liege und trinkt einen Cocktail“, weiß der achtjährige Ferdinand. Dem entgegnet Julia jedoch, dass das Christkind im Laufe des Jahres einiges vorbereiten muss, um die vielen Wünsche erfüllen zu können.