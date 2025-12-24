Vorteilswelt
Kinder erzählen

„Das Christkind kann nicht zaubern, aber fliegen“

Kärnten
24.12.2025 16:00

Die Vorfreude auf Weihnachten liegt bereits in der Luft, denn Leseonkel Christian las gemeinsam mit Matthias Ortner aus ihrem Weihnachtsbuch. Die „Krone“ hat bei den Kärntner Schülerinnen und Schülern nachgefragt, was das Christkind im Sommer macht und wie es eigentlich aussieht.

0 Kommentare

„Ich hab das Christkind einmal kurz gesehen – ein leuchtender kleiner Punkt mit Flügeln und goldenem Haar“, erzählt der achtjährige Anton ganz aufgeregt. Das Strahlen in den Augen der Kinder, wenn sie vom Christkind sprechen, und der geheime Zauber der Weihnacht erfüllen das Klassenzimmer mit einem Gefühl von Vorfreude, gepaart mit einer Prise Aufregung. Für die Kinder der Volksschule Vassach in Villach ist das Christkind ein geheimnisvoller Gast, dessen Ankunft mit Spannung und Staunen erwartet wird.

Ein weißes Kleid, silberne Flügel und goldene Haare – da sind sich die Schülerinnen und Schüler ziemlich einig, wenn es um das Erscheinungsbild des Christkinds geht. Doch was macht es eigentlich unter dem Jahr? „Ferien! Es liegt am Strand auf einer Liege und trinkt einen Cocktail“, weiß der achtjährige Ferdinand. Dem entgegnet Julia jedoch, dass das Christkind im Laufe des Jahres einiges vorbereiten muss, um die vielen Wünsche erfüllen zu können.

Christkind bekommt Hilfe von der Post
„Das Christkind schwebt mit einem großen Sack und einem Hilfsengerl zu den Kindern. Ich wünsch’ mir einen Rückenkratzer, einen Massagegürtel und ein Furzkissen“, erzählt Ferdinand ganz aufgeregt, während Alessio ergänzt: „Das Christkind holt die Geschenke, dann packt es diese ein und bringt die Pakete zur Post – es kann ja nicht alles tragen.“

Die achtjährige Greta hat noch nie versucht, das Christkind zu sehen, und freut sich schon auf den Heiligen Abend: „Wir tun am 24. Dezember essen, dann tut die Glocke läuten und dann tun wir die Geschenke öffnen.“

Bei der Weihnachtslesung waren die Schüler von Theo Lesefuchs und Sänger Matthias Ortner ...
Bei der Weihnachtslesung waren die Schüler von Theo Lesefuchs und Sänger Matthias Ortner begeistert.(Bild: Evelyn Hronek)
Leseonkel Christian las aus seinem Buch „Von einem, der auszog, Weihnachten zu erleben“ vor.
Leseonkel Christian las aus seinem Buch „Von einem, der auszog, Weihnachten zu erleben“ vor.(Bild: Evelyn Hronek)
Gemeinsam mit Matthias Ortner sangen die Schüler einige Weihnachtslieder.
Gemeinsam mit Matthias Ortner sangen die Schüler einige Weihnachtslieder.(Bild: Evelyn Hronek)

Eine weihnachtliche Reise um die Welt
Doch nicht nur die Packerl stehen ganz oben auf der Wunschliste: „Ich will eigentlich gar nichts, ich hab‘ eh schon so viele Spielsachen“, sagt Anton zufrieden und freut sich auf eine schöne Zeit mit seiner Familie.

Theo Lesefuchs besuchte gemeinsam mit Leseonkel Christian und Matthias Ortner von der bekannten Band Matakustix die Volksschule in Vassach, um aus ihrem Werk „Von einem, der auszog, Weihnachten zu erleben“ vorzulesen. In dem Buch weiß der kleine Martin nicht, was Weihnachten bedeutet, und trifft auf den gesprächigen Adler Rod Elbahn. Der kleine Bub springt auf den Rücken des Vogels, und gemeinsam begeben sie sich auf eine Weltreise zu den schönsten Weihnachtsbräuchen.

Kinder singen im Chor Weihnachtslieder
Während Leseonkel Christian mit krächzender Stimme den Adler mimt, spielt Matthias auf seiner Gitarre und stimmt Weihnachtslieder aus aller Welt an. Bei „Feliz Navidad“, „Rudolph mit der roten Nase“ oder „Stille Nacht“ singen die begeisterten Kinder fröhlich mit und tragen dem Vorlese-Duo sogar noch ein eigenes Weihnachtslied vor.

Wenn am 24. Dezember die Aufregung bis zum Ertönen des Glockenklingelns steigt und Kinder aufgeregt ihre Nasen an die Fensterscheiben drücken, um einen Blick auf das Christkind zu erhaschen, dürfen sich Erwachsene ruhig ein Scheibchen Hoffnung und Freude davon abschneiden.

Kärnten

