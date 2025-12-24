Welt feiert mit Gurken, Hexen und Häufchen

In unserem Nachbarland Italien kommt die Bescherung verspätet – und auf einem Besen. Die Befana, eine alte Hexe mit Kopftuch und krummer Nase, bringt erst in der Nacht auf den 6. Jänner Geschenke. Brave Kinder bekommen von ihr Süßigkeiten, unartige ein Stück Kohle. Mittlerweile gibt es aber Naschereien, die wie Kohle aussehen und gern geschenkt werden. Der Legende nach wollte Befana das Jesukind sehen, kam aber zu spät. Seither sucht sie es rastlos. Gefeiert wird sie landesweit, aber besonders spektakulär in Venedig, wo bei der „Befana Regata“ verkleidete Hexen in Booten über den Canal Grande rudern. Statt für Angst sorgt die Befana hier für Humor und gute Unterhaltung.