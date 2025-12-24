Schneeglatte Straße: Unfall auf der Südautobahn

Sirenenalarm gab es am 24. Dezember kurz nach 12 Uhr für die Freiwillige Feuerwehr Wernberg: Auf der Südautobahn Höhe Sternberg in Fahrtrichtung Klagenfurt hatte sich ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet, hieß es beim Alarm. Ein Auto war auf der Schneefahrbahn ins Schleudern geraten, ein Lkw dagegen geprallt. Ein zweiter Laster fuhr den Unfallfahrzeugen ebenfalls auf, ein weiteres Auto fuhr über Teile des Wracks.