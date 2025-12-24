Vorteilswelt
Verletzte am Zollfeld

Schneeglatte Straße: Unfall auf der Südautobahn

Kärnten
24.12.2025 16:12
Die FF Wernberg rückte mit Kollegen aus.
Die FF Wernberg rückte mit Kollegen aus.(Bild: FF Wernberg)

Gleich mehrere Fahrzeuge waren Mittwochmittag in einen Unfall auf der Südautobahn verwickelt. Auf der schneeglatten Fahrbahn war ein Auto ins Schleudern geraten. Von der Straße geschleudert wurde auch ein Wagen am Zollfeld. Fünf Verletzte waren nach dem Unfall zu versorgen.

Sirenenalarm gab es am 24. Dezember kurz nach 12 Uhr für die Freiwillige Feuerwehr Wernberg:  Auf der Südautobahn Höhe Sternberg in Fahrtrichtung Klagenfurt hatte sich ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet, hieß es beim Alarm. Ein Auto war auf der Schneefahrbahn ins Schleudern geraten, ein Lkw dagegen geprallt. Ein zweiter Laster fuhr den Unfallfahrzeugen ebenfalls auf, ein weiteres Auto fuhr über Teile des Wracks.

Der Autolenker wurde bei dem Unfall verletzt. Sein Wagen wurde stark beschädigt.

„Unsere Aufgabe bestand im Absichern der Unfallstelle und im Binden von Betriebsmitteln“, erklärt die Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite. 

Mit zwei Fahrzeugen und 16 Mitgliedern stand die Wehr im Einsatz. Ebenso waren die FF Velden, die Polizei, die Rettung und ein Abschleppdienst angerückt.

Wagen überschlug sich
Fünf Verletzte

Ebenfalls am 24. Dezember um die Mittagszeit geriet auf der Zollfeldstraße im Gemeindegebiet von St. Donat in einer Kurve das Auto eines 44-Jährigen ins Schleudern. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb am Dach liegen.

Im Fahrzeug befanden sich fünf Personen: der Lenker, eine 32-jährige Frau sowie drei Kinder im Alter zwischen 11 und 16 Jahren. Alle Insassen wurden verletzt nach der Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Das beschädigte Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Kärnten

