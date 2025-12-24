Vorteilswelt
100 Tonnen schwer

London: Riesiger Fettberg in Kanalisation entdeckt

Ausland
24.12.2025 15:22
Der Klumpen aus verhärtetem Fett, Öl und anderen Abfällen wiegt etwa 100 Tonnen.
Der Klumpen aus verhärtetem Fett, Öl und anderen Abfällen wiegt etwa 100 Tonnen.(Bild: Thames Water)

Ein monströser Klumpen aus verhärtetem Fett, Öl und anderen Abfällen – und das mit einem geschätzten Gewicht von etwa 100 Tonnen: In den Abwasserkanälen im Osten Londons ist ein riesiger Fettklumpen entdeckt worden. 

0 Kommentare

Der sogenannte „Fatberg“ sei im Stadtteil Whitechapel von Arbeitern gefunden worden und habe etwa eine Länge von 100 Meter, teilte der Wasserversorger Thames Water bereits am Montag mit.

„Enkel“ eines Fettbergs aus 2017
Das Unternehmen betitelt den unappetitlichen Fund als „Enkel“ eines Fettbergs, der 2017 ebenso in Whitechapel gefunden wurde. Dieser wog der Nachrichtenagentur PA zufolge 130 Tonnen und hatte eine Länge von mehr als 250 Metern. Der Riesenklumpen gehört demnach zu den größten, die je entdeckt wurden. Eine Probe davon wurde sogar im Museum of London ausgestellt.

Der Fund des Fettbergs kurz vor Weihnachten bringt laut Thames Water jedoch eine weniger festliche Warnung für die Bürgerinnen und Bürger mit sich. „Dieser jüngste Fettberg zeigt genau, was passiert, wenn Fette, Öle und Feuchttücher in unsere Abflüsse gelangen – sie verschwinden nicht, sondern sammeln sich an und verursachen ernsthafte Schäden“, warnte der Leiter der Abfallentsorgung für Nord-London, Tim Davies. Die Entfernung des Klumpens sei außerdem teuer und könne mitunter Wochen dauern.

