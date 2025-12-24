Nach Alarm: Elch Emil entpuppt sich als Esel Henry

„Hilfe, Elch Emil irrt durch unseren Ort!“ Dieser Notruf ging im Burgenland ein. Aufgeregt hatte sich ein besorgter Zeuge gemeldet. Seine Nachricht, die am anderen Ende des heißen Drahts ins Staunen versetzte, kam aus Bernstein im Bezirk Oberwart. Beamte der Polizeiinspektion Pinkafeld mussten einschreiten. Beim Eintreffen war den Uniformierten sofort klar, mit wem sie es tatsächlich zu tun hatten. Bei dem „Elch“, der von Natur aus wie Rentiere zur Familie der Hirsche gehört, handelte es sich nicht um Emil, sondern um Esel Henry. Schon öfters musste die Polizei ausrücken, weil das unternehmungsfreudige Maultier aus seinem Gehege entwischt und Passanten zugelaufen ist, um in kecker Manier etwas zum Futtern zu ergattern.