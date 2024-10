Was richtiges Zähneputzen mit Rheuma zu tun hat

Weltweit besteht mittlerweile Einigkeit unter Experten, dass es einen Zusammenhang zwischen rheumatoider Arthritis und Zahnfleischentzündung gibt, insbesondere bei einer Keimbesiedelung durch Porphyromonas gingivalis. Dieses Stäbchenbakterium findet sich in der Mundhöhle, aber auch im Verdauungstrakt. So wundert es eigentlich nicht, dass das intestinale Mikrobiom, darunter versteht man die Gesamtheit der Mikroorganismen im Darm, Einfluss auf die Entstehung und den Verlauf rheumatischer Entzündungen hat. Hierfür sind bereits therapeutische Ansätze in Entwicklung. Unser Experte, Internist und Rheumatologe Dr. Thomas Schwingenschlögl, berichtet die Highlights vom Deutschen Rheumakongress.