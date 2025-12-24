„In unseren Krippen stehen auch einfache Leut‘“

Im Salzkammergut ist eine Krippe mehr als Dekoration: Sie ist Ausdruck von Tradition und tiefer Verbundenheit mit der Region. Das K-Hof Kammerhof Museum Gmunden besitzt eine der wertvollsten Krippensammlungen Oberösterreichs, hier sind in der Weihnachtszeit viele Beispiele ausgestellt. Die „Ebenseer Krippenfiguren“ tragen übrigens seltsame Namen...
„Bei uns wächst jeder mit Krippen auf“, sagt Johannes Weidinger, Direktor des Kammerhof Museums in Gmunden. Hier sind in der Weihnachtszeit viele verschiedene Krippen zu sehen, eine Vitrine widmet sich Figuren, die in den traditionellen Salzkammergut-Krippen vorkommen.
„Es gibt auch einfache Leute, nicht nur Engel, Könige und die heilige Familie“, sagt Weidinger. Bereits im 17. Jahrhundert haben Holz- und Salinenarbeiter damit begonnen, ihre eigenen Figuren zu schnitzen – und zwar Bauern, Mägde, Handwerker, Arbeiter, Salzschiffer. Einige Figurentypen kommen immer wieder vor: „Diese entspringen den Liedern, die damals gesungen wurden“, so Weidinger.
Sie alle bringen etwas zum Jesuskind
Das gibt es etwa den „Lampötraga“ (Lammträger), das ist ein Hirte, der das Lamm als Opfergabe oder auch als Symbol für das Christkind auf den Schultern zum Stall trägt. Beliebt ist auch der „Wiagaltraga“ (Wiegenträger), der eine Wiege bringt. Der „Kniad“ (ein kniender Hirte) macht vor, wie man sich vor dem Kindlein benehmen sollte.
Demokratie in der Krippe
Auch Vogelfänger, Weintraubenträger oder die „Kathi mit der Gans“ gehören dazu: „Mit diesen Figuren wird ausgedrückt, dass alle, auch die einfachen Menschen Zugang zum Heilsgeschehen haben.“ Die „Ebenseer-Schnitzer“ gingen dabei oft demokratisch vor: „Man hat sich nicht nur bemüht, alle abzubilden, sondern viele Figurentypen gibt es in einer männlichen und weiblichen Variante.“
Ausflugstipp (bis 6. Jänner)
Das K-Hof Kammerhof Museum besitzt eine der wertvollsten Krippensammlungen Oberösterreichs. Highlights sind die kunstvoll geschnitzten Barock-Krippenfiguren der Bildhauerfamilie Schwanthaler.
In der aktuellen Krippenausstellung warten einige neue Besonderheiten auf die Besucherinnen und Besucher: Eine besonders lebendige Darstellung der „Hochzeit zu Kana“, die Gmundner-Keramikgeschirr in Miniaturform enthält, ergänzt die Schau ebenso wie fünf Glassturzkrippen. Außerdem sind Ebenseer Krippenfiguren zu sehen, die von Franz Frey jun. kunstvoll geschnitzt wurden.