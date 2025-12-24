„In unseren Krippen stehen auch einfache Leut‘“

Sie alle bringen etwas zum Jesuskind

Das gibt es etwa den „Lampötraga“ (Lammträger), das ist ein Hirte, der das Lamm als Opfergabe oder auch als Symbol für das Christkind auf den Schultern zum Stall trägt. Beliebt ist auch der „Wiagaltraga“ (Wiegenträger), der eine Wiege bringt. Der „Kniad“ (ein kniender Hirte) macht vor, wie man sich vor dem Kindlein benehmen sollte.