„Stille Helden“ halten die Steiermark am Laufen

„Die Kollegschaft ist wie eine Familie“

Immer einsatzbereit sind selbstverständlich die steirischen Florianis – bei der Berufsfeuerwehr Graz etwa Offizier Gerald Wonner: „Dienste zu Weihnachten, an Wochenenden oder an Feiertagen sind Teil des Berufs. Bei der Erstellung des Dienstplans versuchen wir, auf Kollegen mit Kleinkindern Rücksicht zu nehmen, sodass sie bei ihren Familien sein können.“ In der Landesleitzentrale in Lebring indes hat Disponent Lukas Binder heuer Dienst und koordiniert die freiwilligen Feuerwehren: „Für mich ist das überhaupt kein Problem, es gehört einfach dazu“, sagt der 27-Jährige.