Weihnachten: Zauberhaftes „Schneeflocken Dessert“

Es weihnachtet in der Showküche und Sarah Jahn ist ganz in ihrem Element. Ihr schnelles, aber zauberhaftes „Schneeflocken Dessert“ eignet sich perfekt für die Feiertage, um die ganze Familie zu verwöhnen und dabei nicht stundenlang in der Küche stehen zu müssen. Dazu gibt einen alkoholfreien „Mocktail“. Frohe Festtage und ganz viel Genuss wünscht euch das „Rezept der Woche – Küchenteam“!