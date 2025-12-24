Vorteilswelt
Weihnachten: Zauberhaftes „Schneeflocken Dessert“

Rezept der Woche
24.12.2025 15:30

Es weihnachtet in der Showküche und Sarah Jahn ist ganz in ihrem Element. Ihr schnelles, aber zauberhaftes „Schneeflocken Dessert“ eignet sich perfekt für die Feiertage, um die ganze Familie zu verwöhnen und dabei nicht stundenlang in der Küche stehen zu müssen. Dazu gibt einen alkoholfreien „Mocktail“. Frohe Festtage und ganz viel Genuss wünscht euch das „Rezept der Woche – Küchenteam“!

Schneeflocken Dessert
Zutaten: 100g zerbröselte Kekse / Spekulatius, 50g TK Himbeeren-Creme: 150g Mascarpone, 50g Naturjoghurt, Staubzucker nach Geschmack, 1 TL Vanillezucker 
Topping: Baiser, Sprühkerzen, essbarer Glitzer 
Zubereitung: 
Zerbröselte Kekse in schöne Gläser füllen. Darauf die Himbeeren verteilen. Für die Creme alle Zutaten kurz zusammenrühren und mit Staubzucker abschmecken. Mithilfe eines Dressierbeutels in die Gläser dressieren. Mit dem grob zerbröselten Baiser toppen und essbaren Glitzer draufstreuen.

(Bild: krone.tv)

Alkoholfreier „Mocktail“
Zutaten: 100ml Grapefruitsaft, 60ml Granatapfelsaft, 1 EL Limettensaft, 40ml Sodawasser, 40ml Rosenlimonade, Eiswürfel 
Zubereitung: 
Den Rand des Glases anfeuchten und in weißen Kristallzucker tauchen. Das Glas mit Eiswürfeln füllen. In einer Karaffe den Grapefruitsaft, Granatapfelsaft und Limettensaft miteinander verrühren und zur Hälfte ins Glas füllen. Mit Sodawasser und Rosenlimonade aufgießen. Rosmarin und Granatapfelkerne dazugeben und servieren. 
Frohe Festtage und ganz viel Liebe und Genuss!

