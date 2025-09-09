Trick flog auf – Lenker hatte fremden Urin dabei

Auf der Tauernautobahn bei Salzburg versuchte ein 40-jähriger Pkw-Lenker, seine Drogenfahrt mit einem Beutel „künstlichem Urin“ zu verschleiern – doch die Polizei entlarvte den Trick und stellte Cannabis und Kokain im Blut des Mannes fest.
Auf der Tauernautobahn ist am Montagvormittag ein 40-jähriger Pkw-Lenker aus Oberösterreich den Salzburger Polizisten wegen riskanter Fahrweise aufgefallen. Bei der Kontrolle an der Autobahnabfahrt Salzburg Süd zeigte sich schnell, dass der Mann offenbar tricksen wollte.
Ein Alkotest verlief negativ, doch als der Lenker einen Speicheltest ablehnte und einem Urintest zustimmte, entdeckten die Beamten einen Beutel mit fremdem Urin in seiner Hose – offenbar gedacht, um eine mögliche Kontrolle zu umgehen. Der Beutel wurde sichergestellt.
Der anschließende Speicheltest bestätigte, dass der Mann unter dem Einfluss von Cannabis und Kokain stand. Ein Sprengelarzt stellte Fahruntauglichkeit fest. Der Braunauer gab zu, den Urinbeutel besorgt zu haben, verriet aber nicht, von wem er ihn erhalten hatte.
Der 40-Jährige wird angezeigt, der Führerschein wurde von der Polizei abgenommen.
Kommentare
