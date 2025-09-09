Rasern vor Schulen geht es jetzt an den Kragen

Auch weiterhin unterwegs bleibt in der Salinenstadt das Radarauto der Stadtpolizei. Seit mehr als zwei Jahren blitzt ein mobiles Lasergerät Temposünder aus einem abgestellten VW Caddy – zum Ärger vieler Autofahrer. Es steht meist in 30er-Zonen oder vor den Bildungseinrichtungen der Stadt. „Und das ist auch bitter nötig. Unsere Erfahrung zeigt: Wenn der Caddy wo steht, fahren die Autos deutlich langsamer. Ist er wieder weg, steigt auch die Geschwindigkeit der Fahrzeuge wieder an“, sagt Stangassinger. Könnten bald auch vor den weiteren Schulen und Kindergärten der Stadt Radargeräte aufgestellt werden? „Wir starten jetzt einmal mit diesem Kasten und schauen dann weiter“, betont der Stadtchef.