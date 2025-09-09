Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Hallein

Rasern vor Schulen geht es jetzt an den Kragen

Salzburg
09.09.2025 08:00
Seit Kurzem steht in der Halleiner Döttlstraße bei der Volks- und Mittelschule Burgfried ein ...
Seit Kurzem steht in der Halleiner Döttlstraße bei der Volks- und Mittelschule Burgfried ein Radarkasten. „Zur Sicherheit der Kinder“, betont der Bürgermeister.(Bild: Markus Tschepp)

Tempobolzer aufgepasst! Ein neuer Blitzer steht jetzt vor der Volks- und Mittelschule Burgfried. Auch das Radarauto ist zum Schulbeginn verstärkt im Einsatz. 

0 Kommentare

Rechtzeitig zum Start des neuen Schuljahrs steht vor der Halleiner Volks- und Mittelschule Burgfried jetzt ein fix verbautes Radargerät. „Dort gilt Tempo 30, daran haben sich in der Vergangenheit leider viel zu wenige Autofahrer gehalten“, sagt Stadtchef Alexander Stangassinger (SPÖ). Zwar gebe es keine aktuellen Daten, die diesen Eindruck bestätigen – ältere Erhebungen zeigten laut dem Bürgermeister allerdings: „Fast 70 Prozent der Autos sind dort zu schnell unterwegs.“ Damit soll nun Schluss sein.

Auch weiterhin unterwegs bleibt in der Salinenstadt das Radarauto der Stadtpolizei. Seit mehr als zwei Jahren blitzt ein mobiles Lasergerät Temposünder aus einem abgestellten VW Caddy – zum Ärger vieler Autofahrer. Es steht meist in 30er-Zonen oder vor den Bildungseinrichtungen der Stadt. „Und das ist auch bitter nötig. Unsere Erfahrung zeigt: Wenn der Caddy wo steht, fahren die Autos deutlich langsamer. Ist er wieder weg, steigt auch die Geschwindigkeit der Fahrzeuge wieder an“, sagt Stangassinger. Könnten bald auch vor den weiteren Schulen und Kindergärten der Stadt Radargeräte aufgestellt werden? „Wir starten jetzt einmal mit diesem Kasten und schauen dann weiter“, betont der Stadtchef. 

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
385.703 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
144.361 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
143.007 mal gelesen
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1798 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1566 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Innenpolitik
Datenleck vertuscht? FPÖ nimmt Karner ins Visier
1179 mal kommentiert
Starker Tobak: FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (re.) wirft ÖVP-Innenminister Gerhard ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf