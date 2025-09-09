Feuerwehr rettete am Dürrnberg Hasen aus Flammen

Ein Wohnungsbrand am Dürrnberg endete am Montagmorgen glimpflich – zumindest für einen tierischen Bewohner. Während die Feuerwehr das Feuer unter Kontrolle brachte, konnte ein Hase rechtzeitig ins Freie gerettet werden.
Dichter Rauch drang aus einer Wohnung am Dürrnberg, als Feuerwehr und Löschzug Bad Dürrnberg am Montag um 09.29 Uhr ausrückten.
Während die Atemschutztrupps den Brand im Eingangsbereich unter Kontrolle brachten, suchten die Einsatzkräfte nach Bewohnern. Menschen waren keine mehr in der Wohnung – doch ein Hase konnte gerettet werden.
Das Tier wurde ins Freie gebracht, während die Flammen rasch gelöscht und die Wohnung belüftet wurden. Durch das schnelle Eingreifen blieb das Feuer auf den Entstehungsbereich begrenzt. Die Brandursache ist noch unklar.
