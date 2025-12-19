ÖSV-Herr schnappt sich sein drittes Saisonpodest

Nachdem der Vorarlberger zum Saisonauftakt in Levi (Fin) Dritter geworden war und zwei Tage später in Storklinten (Sd) auf Zweiter wurde, schaffte er es am Freitag in Oberegger (It) erneut auf Rang drei. Den Sieg holte sich der Norweger Hans Grahl-Madsen, der vergangenes Wochenende beim Weltcup-Slalom in Val d‘Isere auf Rang sechs gefahren war. 27 Hundertstel dahinter landete Sandro Simonet (Sz) auf Rang zwei, Greber und der zeitgleiche Hugo Desgrippes landeten auf Rang drei (+0,39). Damit unterstrich der Heeressportler einmal mehr seine Anwartschaft auf das freie Ticket im ÖSV-Team, für den Weltcup-Slalom am Sonntag in Alta Badia.