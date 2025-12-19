Vorteilswelt
ÖSV-Herr schnappt sich sein drittes Saisonpodest

Vorarlberg
19.12.2025 13:42
Jakob Greber ist auch nach der Pause weiterhin bestens in Schuss.
Jakob Greber ist auch nach der Pause weiterhin bestens in Schuss.(Bild: Christof Birbaumer)

Drittes Rennen, dritter Podestplatz! Jakob Greber ist momentan die Konstanz in Person. Beim Europacup-Slalom in Obereggen fehlten dem 22-Jährigen gerade einmal 0,39 Sekunden auf seinen ersten Sieg. Als Dritter verteidigte er aber die Führung in der Slalomgesamtwertung und empfahl sich für den Start beim Weltcupslalom in Alta Badia am Sonntag.

Nachdem der Vorarlberger zum Saisonauftakt in Levi (Fin) Dritter geworden war und zwei Tage später in Storklinten (Sd) auf Zweiter wurde, schaffte er es am Freitag in Oberegger (It) erneut auf Rang drei. Den Sieg holte sich der Norweger Hans Grahl-Madsen, der vergangenes Wochenende beim Weltcup-Slalom in Val d‘Isere auf Rang sechs gefahren war. 27 Hundertstel dahinter landete Sandro Simonet (Sz) auf Rang zwei, Greber und der zeitgleiche Hugo Desgrippes landeten auf Rang drei (+0,39). Damit unterstrich der Heeressportler einmal mehr seine Anwartschaft auf das freie Ticket im ÖSV-Team, für den Weltcup-Slalom am Sonntag in Alta Badia.

Lesen Sie auch:
Jakob Greber fuhr heuer bereits zweimal aufs Europacup-Podest.
Greber in der Pole
Auf der „Speck-Tour“ geht es ums Weltcup-Ticket
19.12.2025

Greber weiter in Front
In der Gesamtwertung liegt der Mellauer nach drei von insgesamt neun Saison-Slaloms weiterhin in Führung, nun punktgleich mit Grahl-Madsen (je 200 Zähler). Die ex-aequo drittplatzierten Simonet und William Hansson (Sd) haben bereits 75 Punkte Rückstand. Die ersten drei der EC-Disziplinenwertung erhalten für den Winter 2026/27 einen fixen Startplatz im Weltcup.

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
