Giro statt Tour: Gall verändert Plan für 2026

Gall gab an, dass er nach drei Tour-Teilnahmen kommende Saison andere Ziele verfolge und beim Giro bzw. insbesondere bei der Vuelta aufs das Podium kommen möchte. 2027 wolle er aber zur Frankreich-Rundfahrt zurückkehren, so Gall. Heuer hatte der Bergspezialist nach der Tour im Spätsommer auch noch die spanische Grand Tour bestritten und war Achter geworden. Die im Mai stattfindende Italien-Rundfahrt ist er vor seinem internationalen Durchbruch 2022 bereits einmal gefahren. Diesmal soll Gall beim Giro unter anderem von Gregor Mühlberger unterstützt werden. Der Routinier ist neu im Kader des französischen Teams, das fortan unter dem Namen „Decathlon CMA CGM“ antritt.